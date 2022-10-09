Başörtüsü ‘gollük pas alanı’ mı?

DP Genel Başkanı Uysal’dan Erdoğan’a: Hak, özgürlük alanları, başörtüsü sizin için ‘gollük pas alanı’ mı?

“Pas-gol” sözlerine tepki

Uysal, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü kanun teklifiyle ilgili, “Farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de gol atmamız lâzım” sözlerine tepki göstererek, “Hak, özgürlük alanları, başörtüsü sizin için ‘gollük pas alanı’ mı?” diye sordu.

İstismara karşı teyakkuz

“Bu açıklama ile itiraf ettiğiniz, onyıllardır üzerinde tepindiğiniz, hırsızlıkları, yolsuzlukları, hukuksuzlukları, usulsüzlükleri örteceğiniz bir İSTİSMAR SAHASI! Bu istismar gayretine karşı muhalefet olarak teyakkuz halinde olmalıyız.”



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Hak ve özgürlükler ‘gollük pas alanı’ mı?



Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü kanun teklifi ile ilgili söylediği, “Pek pas vermekten anlamaz ama farkında olmadan bize bir pas verdi. Bizim de gol atmamız lazım” sözlerine tepki göstererek, “Hak, özgürlük alanları, başörtüsü sizin için ‘gollük pas alanı’ mı?” diye sordu.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Koca bir EVET!!! Bu açıklama ile itiraf ettiğiniz onyıllardır üzerinde tepindiğiniz, hırsızlıkları, yolsuzlukları, hukuksuzlukları, usulsüzlükleri örteceğiniz bir istismar sahası! Türkiye’nin sağlıklı bir toplumsal ve siyasi rekabet iklimine kavuşması, problemleri dikey kimlik sahalarında değil yatay demokrasi ve hukuk alanlarında tanımlamakla sağlanır!” dedi.

TÜRKİYE KİMLİKÇİ KUTUPLAŞMA VE ÇATIŞMA SAHASINDAN ÇIKARILMALI

“Türkiye’nin 20 yıldır içine hapsolduğu 2 akstaki 1) ‘Laiklik’ vs. ‘Din’ 2) Etnik bölücü milliyetçilik vs. Milliyetçilik, kimlikçi kutuplaşma ve çatışma sahasından çıkartılması sağlanmadıkça gerçek gündemini konuşamaz” diyen Uysal, “Erdoğan, kendini kurtarmak için Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin tüm ortak değerlerini, tüm toplumsal dikiş yerlerini patlatırcasına istismar etmek için daha fazla bir rekabet meselesi yapmaktan çekinmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan’ın Türk milletini referandumlar veya benzeri siyasi araçları toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmek ve kaybettiği seçmen desteğini sağlamak/konsolide etmek için kullanacağının anlaşıldığını da belirterek, “Tüm bu düzenbazlık, provakif tercihlere zorlayarak istismar gayretine karşı muhalefet olarak teyakkuz halinde olmak mecburiyetindeyiz!” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA