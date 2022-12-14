Başörtüsü teklifine 6’lı Masa’dan destek sinyalleri

İYİ Parti Genel İdare Kurulu’ndan (GİK), AKP’nin ittifak ortaklarının da imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifine “destek” eğilimi çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin Meclis grubunun da eğilimini aldıktan sonra kararı Altılı Masa’ya götürmesi bekleniyor. CHP yönetimi ise henüz sunulan teklifle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmamakla birlikte, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bizim önerilerimizle ters düşmüyorsa karşı çıkmayız” dediğini anımsatarak, destek konusunda açık kapı bıraktı. BBC Türkçe’nin haberine göre Öztrak, “Bizim yasa önerimiz ortada. Siyasetin, kadının kılık kıyafetinden elini çekmesi için bu yasa teklifini verdik. Genel Başkanımız söylemiş ‘Bizim önerilerimize ters düşmüyorsa karşı çıkmayız’ demiş. Genel Başkanımızın sözleri son derece açık, tevile gerek yok” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 195

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.