Başörtüsünü istismar ettirmeyiz

Altılı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamada, “İnsan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü “gollük pas” olarak gören zihniyete de esastan karşıyız” dedi.

Altılı Masa'nın 10. toplantısı 9.5 saat sürdü - Ortak açıklama yapıldı

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde yapılan ve 9 saat süren 10. altılı masa toplantısından sonra 6 genel başkanın imzasıyla yayınlanan ortak açıklamada, 6 Nisan sonrasına sarkacak bir erken seçimi desteklemeyecekleri vurguladı.

Açıklamada “Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan’dan önce yapılacak- bir erken seçime ise destek vermeye hazırız” ifadelerine yer verildi. Ortak aday tespiti konusunda istişarelere başlanmasına karar verildiğini duyuran liderler, Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili altılı masa olarak tam uzlaşı içinde hareket edileceğini kaydetti.

Yeni bir siyasi iklim oluşturduk

75 yıllık demokrasi tarihimizdeki bütün ana akımların temsil edildiği bu işbirliği sürecinin siyasi tarihimizde bir ilk niteliği taşıdığını vurgulanan ortak açıklamada, “Her şeyden önce memnuniyetle ifade etmek isteriz ki bu işbirliği süreci ülkemizin siyasi ikliminde psikolojik bir dönüşüme öncülük etmektedir. İktidarın kendisinden farklı düşünen kesimleri düşmanlaştırma ve kutuplaştırma üzerinden tahakkümünü sürdürme çabasına karşı farklı düşünceleri ve yaklaşımları bir masa etrafında bir araya getirerek yeni bir siyasi iklim oluşturduk” değerlendirmesinde bulunuldu.

Tam bir mutabakata sahibiz

Son aylarda gündemde yer alan başörtüsü konusunun da son derece samimi bir istişare ortamı içinde ele aldındığı da ifade edilen ortak açıklamada, “12 Eylül’ün darbeci ve 28 Şubat’ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz. Ancak, insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü “gollük pas” olarak gören zihniyete de esastan karşıyız. Başörtüsü yasağı dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği taşıyan bu tanımlama Sayın Erdoğan’ın bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir” denildi.

Asla ümitsizliğe kapılmayınız

Ortak açıklamanın sonunda şu görüşlere yer verildi: “Bu gelişmeleri kaygı ile izleyen Aziz Milletimiz, asla ümitsizliğe kapılmayınız. Siyaseti bir rant ve güç paylaşımı olarak değil, hak ve adalet temelli bir alan olarak gören bizler bu kara bulutları dağıtmaya kararlıyız. Kimsenin Cumhuriyetimizin 100. Yılını yolsuzluklarla, yasaklarla, baskılarla ve yoksullukla karartmasına izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı toplumsal barışın, insan hak ve özgürlüklerinin, adaletin, demokratik hukuk devletinin, temiz siyasetin ve refah toplumunun gerçekleşmesi yönünde yeni bir başlangıcın yılı olacaktır.

Artık eylem vakti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını cevapladı. Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masanın son toplantısına ev sahipliği yapan Davutoğlu, altı partinin ortak aday belirleme konusunda uzlaştığını belirterek, “Dün tarihi bir eşikti. Söylem ve metin aşamasını bitirdik. Şimdi eyleme geçme vakti geldi. Tek aday açıklayacağız ve adayı konuşmanın vakti geldi” diye konuştu.

Haber Merkezi