Batı’dan kopuş itibar kaybına yol açar

Emekli Diplomat Abdurrahman Bilgiç, “Türkiye’nin, Batı’dan uzaklaşması, müreffeh ve demokratik bir hukuk devleti olarak çağdaş standartların çok gerisine düşmemize yol açar” dedi.

Emekli Diplomat Abdurrahman Bilgiç Taha Akyol’un sorularını cevapladı. AB Konseyi’nin Türkiye ile müzakelerinin dondurulmuş olarak kalması kararı ile ilgili, “Türkiye’nin, Batı’dan uzaklaşması, müreffeh ve demokratik bir hukuk devleti olarak çağdaş standartların çok gerisine düşmemize yol açar. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz zarar gördüğü gibi Doğu’da da itibar kaybına uğrarız” ifadelerini kullandı. “İslam dünyasında yalnızlaşmamızın bir temel nedeni Batı dünyasından uzaklaşmamızdır” diyen Bilgiç, şunları söyledi: “Diğer nedenleri ise dış politikada rasyonalizm ve uzun erimli ülke menfaatleri yerine, dar bir ideolojik perspektifle bölge sorunlarına, iç savaşlara, vekalet savaşlarına müdahil olduğumuz algısıdır.”

Türkiye arafta kaldı

Eksen tartışmasının Türkiye’nin Batı dünyasından koparak Avrasyacı eksene yönelmesi bağlamında gündemde olduğuna dikkat çeken Bilgiç, “Rusya ve Çin’e eğilim zaman zaman söylem bazında ileri noktalara taşınmış olsa da stratejik, ekonomik ve kültürel nedenlerle bu ülkelerle ilişkiler taktik işbirliğinden öteye geçmemiştir. Bu manzara Türkiye’nin arafta kaldığı imajının oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ne demokrasi ne de otokrasi, kendine özgü bir demotokrasi algısına...Araftaki yalnızlık, değerli olmadığı gibi bağımsızlık anlamına da gelmez” dedi.

Normalleşme yavaş ilerliyor

“‘Arap Baharı’ sürecinde bölge ülkelerine yönelik söylem ve eylemlerimiz içişlerine müdahale gibi algılanmıştır” diyen Bilgiç, “Bu durum, aleyhimizde siyasî, ekonomik ve hatta askerî dayanışmaya, kamplara ve ittifaklara sebebiyet vermiştir. Bu itibarla, bozulan ilişkilerimizi onarmak ve kapsayıcı ortak çıkar alanları geliştirmek öncelik taşımaktadır. İlişkileri bozmak kolaydır ama onarmak zaman alır. Nitekim, şimdi ilişkilerimizi normalleştirmek istediğimiz Mısır ve İsrail’in nazlı davrandıklarına, normalleşme sürecinin yavaş ilerlediğine tanık oluyoruz. Yunanistan’ın da fırsattan istifade Türkiye aleyhine bir diplomasi atağı başlattığını gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi