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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Batı Trakya’da müftü seçimi yapılacak

05 Eylül 2022, Pazartesi
Batı Trakya’da Türkler, yeni İskeçe müftüsünü seçecek. Seçim, cuma namazında İskeçe’deki tüm camilerde el kaldırma yöntemiyle yapılacak.

Batı Trakya’da Türkler, yeni İskeçe müftüsünü seçecek. Önceki Seçilmiş Müftü Ahmet Mete’nin vefatı nedeniyle yapılacak seçimin tarihi 9 Eylül. Mustafa Trampa ve Mustafa Kamu, İskeçe’nin seçilmiş 3’üncü müftüsü olmak için yarışacak. İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’nin vefatından sonra görevi vekaleten İskeçe müftü yardımcısı Ahmet Hraloğlu yürütüyor.

Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, seçim sürecine ilişkin ayrıntıları TRT Haber’e anlattı: “Önümüzdeki 9 Eylül Cuma günü yine eski usule uygun olarak İskeçe camilerinde iki aday Mustafa Trampa ve Mustafa Kamu yarışacaklar. Halkın bu iki kişiden hangisini tercih ederse o İskeçe halkının ve Batı Trakyamızın İskeçe’de 3. defa seçilmiş olan seçilmiş müftü olarak görev yapacaklar.”

Seçim, cuma namazında İskeçe’deki tüm camilerde el kaldırma yöntemiyle yapılacak. İskeçe’de ikamet eden Batı Trakya Türkleri seçime katılabilecek. İbrahim Şerif, “Hep beklediğimiz şey iki komşu ülkenin anlaşması azınlık konularının müftülük konularının gündeme gelip azınlığın razı olacağı huzura kavuşacağı, bir anlaşmanın bir barışın sağlanmasını arzu ediyoruz.” dedi.

Yunan makamlarına “demokrasiye saygı duy” çağrısı

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük de, müftü seçiminin Türk azınlığı için son derece önemli olduğunu söyledi. Müftülerini seçme hakkının Lozan ve Atina antlaşmaları ile garanti altına alındığına dikkati çekti. Küçük, Türk azınlığın seçtiği müftüyü tanımayan Yunan makamlarını demokrasiye saygı duymaya çağırdı.

(TRT Haber)

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