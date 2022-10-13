Batık kredi kartı sayısı ikiye katlandı

Yüksek enflasyon sebebiyle satın alma gücünde yaşanan dramatik düşüş milyonlarca vatandaşı daha fazla borçlanmaya itiyor.

En temel harcamaların bile kredi kartları, krediler ve ek hesaplarla karşılanması banka borçlarında ciddi bir artışa yol açtı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre Ocak-Ağustos 2022 döneminde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 1 milyon 91 bin kişi oldu.

Sözcü’deki habere göre yasal takip işlemlerinde en sert artışın ise kredi kartlarında yaşandığı gözlendi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 613 bin oldu. 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde bu sayı 310 bin kişi idi.

Haber Merkezi