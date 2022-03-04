Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesiyle başlayan savaş dokuzuncu gününe girerken geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi’nden bir heyetle birlikte Moskova’ya giden iş insanı Ethem Sancak Rusya’da yayın yapan RBK televizyonuna 15 dakikalık bir röportaj verdi.

Röportajda itirafta bulunan ve “NATO üyeliği Türkiye’nin geçmişten gelen ayıbıdır. Bütün liderlerimizi darbelerle indirdiler” ifadelerini kullanan Sancak şöyle devam etti: “Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli. Erdoğan, Zelenskiy’in ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar’ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. İki gündür Moskova’dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz.” Haber Merkezi

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