Bayram, Kurban, “Fidan”lık

Bayramların gölgesi üzerimize düşmeye başladı mı, bir heyecandır sarar içimizi.

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

Her şey ona özel olmaya başlar. Temizliğin ismi “bayram temizliği” olur mesela, alınan kıyafetler de “bayramlık”. Her eve giren baklavalar, börekler; bu sefer canımız ciğerimiz akrabalarımıza sunulmak üzere annelerimizin pamuk elleriyle açılır.

Bu sene herkesin gönlünde kıymetli bir yer tutan Kurban Bayramını bütün kudsiyetiyle yaşamak üzere Haziran sonuna kadar bekledik; ancak bu bekleyişe bu ay bir bekleyiş daha eklendi: Fidanlık haziran sayısı...

Fidanlık bu sayısı ile okurlarının evlerine misafir oluyor, onlarla kucaklaşıyor, imanî bahislerden ilim-tekniğe, kültür, sanat ve edebiyattan sağlık ve hukuka kadar çok eğlenceli sohbetler gerçekleştiriyor.

Ayrıca süratle akan bir nehir gibi hızla geçip giden bu zamanda, göz bebeğimiz Fidanlık da bu sayı ile “yarım yaş”ını dolduruyor.

Her sayısında ilginç, yeni, eğlenceli birçok konuya mercek tutan Fidanlık, bu ay bayramınıza bilgi ve neşe katacak.

Fidanlık’ın eğlenceli ve keyifli koşuşturmacasına kalemleriyle katılmak isteyen genç arkadaşlarımız için iletişim adresimiz [email protected]

Sözü fazla uzatmadan; etin güzel kısmına denk gelebilmenizi temenni ederken, altıncı sayımızla sizleri dijital dershanemize okumaya ve yazmaya davet ediyoruz.

Ekrem DONBALOĞLU

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Her ay birbirinden ilginç başlıkların değerlendirildiği Fidanlık’ın Haziran sayısını ve önceki sayılarını indirmek için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz:

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-6

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-5

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-4

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-3

YENİ ASYA-FİDANLIK-SAYI-2