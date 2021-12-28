BDDK’nın suç duyurusuna tepki

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, BDDK’nın aralarında gazeteciler ve ekonomistlerin bulunduğu 26 kişi hakkındaki suç duyurusuna tepki gösterdi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında gazeteciler, ekonomistler ve iki eski Merkez Bankası Başkanının da bulunduğu toplam 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurumun Twitter hesabından yapılan açıklamada, söz konusu kişiler hakkında “sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla” suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek bu kişilere ait Twitter hesaplarının listesi yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin A Haber yayınında “BDDK’nın seri şekilde hareket etmesini beklerim ben. Anında yanıltıcı, spekülatif dâvâlar açılması lâzım. Suç duyurularında daha sıkı şekilde bulunması lâzım” açıklamalarının ardından yapılan bu uygulama tepkiye sebep oldu.

Ne günlere kaldık!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, suç duyurusuna tepki göstererek, “BDDK, devlet nizamına ve geleneğine uymayan arka kapıdan kabile devleti gibi işlem yapan siyasetçi ve kurumları kamu adına eleştirdi diye kimi ekonomistlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuş! Vah ki vah! Anadolu tabiriyle buna taşları bağlayıp afedersiniz köpekleri bırakmak denir” dedi. Sosyal paylaşım hesabından açıklamalarda bununa Uysal, “Ne günlere kaldık! Devletin başı önderliğinde resmen manipülasyon yapacaksınız sonra bu yanlışı ifşa ettiler diye pek çoğu ülkenin saygın Merkez Bankası eski başkanları, akademisyen ve gazetecileri suç duyurusuyla yıldıracaksınız! Bayrağı biri bırakır bu ülkenin başka namuslu evlatları alır!” dedi.

Gözlerinizi hakikate kapatamazsınız

“Siz gözlerinizi hakikate kapatsanız da Eflatun’un tabiriyle ‘hakikat güneş gibidir, gözlerinizi kapatsanız da gözlerinizin içine sızar.’ BDDK, TÜİK, MGK, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın itibarını ‘majestelerinin aparatı’ haline getirerek çoktan yerle bir ettiniz!” diye açıklamalarını sürdüren Uysal şunları söyledi: “Durmuş Yılmaz, Rüşdü Saraçoğlu gibi parlak bürokratları şikâyet edip Kavcıoğlu gibi esafil-i şark portrelerine mahkûm olursunuz! Bu devlet bu kadar kötülüğü hak etmiyor! Hayrettin Karaman’lar, Yiğit Bulut’lar gibi muktedirlerin sofrasını oturup ilmini, dün söylediklerini inkâr edenler gibi değil kamunun gerçeği öğrenme hakkını savunan gazeteci, akademisyenleri tarih yazacak ve hükmünü verecektir!”