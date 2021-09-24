Bebeklere aşı skandalına suç duyurusu

İzmir’de bir aile hekimliği biriminde yaklaşık 3 ay önce 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech COVID-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Bebeklere yanlış aşı yapıldığı iddiaları hakkında soruşturma başlatıldı Ailenin avukatı Dilek Güzel, “Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik” dedi. Ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir’de yaşayan ailenin, bebeklerini yenidoğan aşı takvimine göre 30’uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı için 1 Temmuz’da Aile Hekimliği birimine götürdüğünü belirtti. Aşıdan 2 saat sonra ailenin evine gelinerek “bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech COVID-19 aşısı uygulandığı, çocuğun acil olarak hastaneye götürülmesi” gerektiğinin söylendiğini aktaran Güzel, bebeğin daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürüldüğünü aktardı.

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