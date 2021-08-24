Bebeklere emekleme koğuşları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB) ile Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki çocukların ruh, beden ve psikososyal gelişimini desteklemek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole göre; cezaevlerinde, bebekler için emekleme ve oyun odaları kurulacak. Cezaevleri, bu odaları imkânlar dahilinde bağış yoluyla oluşturacak. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine yerilen cevaba göre; 2018 yılı itibariyle 763 çocuk, çeşitli suçlardan hüküm giymiş ya da tutuklu yargılanmakta olan anneleriyle birlikte yaşıyordu. 2015 yılında 506 olan çocuk sayısı, 2016 yılında 529’a, 2017 yılında 668’e, 2018 yılında ise 763’e yükseldi. Bu dört yıl içinde cezaevinde büyüyen 2 bin 466 çocuk, düzgün beslenemedi; yaşıtlarıyla oynayamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ebeveynleri cezaevinde olan ve ceza infaz kurumlarında ebeveynleriyle kalan çocuklarla denetimli serbestlik yükümlüsü çocukları sosyal hizmet modelleriyle destekleyeceklerini bildirdi. Ankara - Adnan Solmaz

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