Bedel ödedi, ama kalemini satmadı

Mehmet Ali Kulat (MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı)

Yeni Asya Gazetesi; yarım asrı aşkın bir zaman diliminde, sesimiz soluğumuz olmanın yanında mazlum ve mağdurların uğradıkları zulmü haksızlığı kamuoyu ile paylaşarak çözümün parçası olma misyonunu yerine getirir. Her satırında konjonktürel hesaplar yerine; vicdanı, samimiyeti, hasbiliği okursunuz.

Yeni Asya Gazetesi; popülist gazetecilik yerine, Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân Tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nın ilkesel duruşunu her yazıda mihenk olarak değerlendirmesiyle genel medyadan ayrılır. Bu özelliği ile iktidarların yağcılığı yerine, müesses nizamın çok da sevmediği denetim, eleştiri ve yol göstericilik vazifesini ifa eder.

Yeni Asya Gazetesi’nin yönetici ve yazarları iş takipçiliği, medya şantajcılığı, ahlaksızlık şakşakçılığı yapmazlar. Yapmadıkları için 52 yılda plazalar yerine mütevâzi şartlarda maddî zorluklarla işlerini yaparlar. Dünyalıkları anlamında küçük adımlar, ama ebed yolunda büyük mesafe alırlar. Gazeteyi eline alan haberleri okurken millî ve manevî hassasiyetle verilen mesajı aynı anda hisseder.

Hz. Ömer’in meşhur vecizesiyle Mülkün temeli olan adaleti hayata hâkim kılmak temel düsturu olan Yeni Asya kurulduğu günden bugüne milletimizin hislerine tercüman olurken, hak, hukuk ve özgürlüklerden rahatsız güç odaklarını da rahatsız etmiştir. Rahatsız olan güç merkezleri bedel ödetmişler, ama Yeni Asya’nın koca yürekli kalemlerini satın alamamışlardır.

21 Şubat 1970’den bugüne istikamet üzere yoluna devam eden Yeni Asya Gazetesi’nde yöneticiden çaycıya, yazardan editöre emeği geçenlerden vefat edenlere Rabbimden rahmet, şimdilerde emaneti bi-hakkın eda eden herkese sağlıklı başarılı hizmetler diliyorum.