Bediüzzaman hem cumhuriyetçidir, hem demokrattır

Bediüzzaman bir âbidedir, bin yılda gelen İslâm âlimlerindendir. Onun demokratlığına Türkiye’nin ulaşabilmesi için kırk fırın ekmek yemesi lâzım.

Demirel (1985’te Taksim Grubu toplantısında) konuşmacı katılımcı olarak söz aldı, “Değerli arkadaşlarım. Ben önce demokrasi ve Cumhuriyet taraftarı olarak söze başlamak istiyorum” dedi. Siyasî hayata nasıl girdiğini, 1965 yılından itibaren kısa bir şekilde anlattı. 1971 Muhtırası’nın neden verildiğini, 1971 Muhtırası’ndan önce 9 Mart’ta Muhsin Batur’un ‘Yavuz Bey’ takma ismiyle ona vaziyet edip önlediklerini, 12 Eylül ihtilâlini, perde arkasını anlattı. Demokrasinin Türkiye’nin olmazsa olmazı olduğunu, cumhuriyetin demokrasisiz olamayacağını, İran’da ve Libya’da “cumhuriyet”in olup demokrasinin olmadığını örnekleriyle açıkladı.

Hem demokrasi hem cumhuriyetin aynı anda olması gerektiğini söyledi. “Askerler diyor ki; ‘güvenlik mi istersiniz, hürriyet mi istersiniz?’ Böyle bir tercihle karşı karşıya olamayız. Hem güvenlik isteriz, hem demokrasi isteriz, hem de kalkınma isteriz. Güvenliğin ipoteğinde demokrasi olamaz” anlam ve ifâdelerini de ihtiva eden kapsamlı ve muhtevalı bir konuşma yaptı.

“BEDİÜZZAMAN, BİR ÂBİDE, BİN YILDA BİR GELEN BİR ÂLİMDİR ”

Hâlâ gözümün önünde, Sayın Demirel konuşmasını bitirince –gariptir geçen yıl Risalelerin devlet tekeline alınmasına Meclis kürsüsünde itiraz eden- Hürriyet Gazetesi yazarı Oktay Ekşi söz alıp, Bediüzzaman’dan iktibaslar yaptığı için Demirel’i eleştirdi. “Sayın Demirel sizin demokrat olduğunuzdan şüphemiz yok. Ama zaman zaman kulağımıza geliyor, Atatürk düşmanı Said Nursî’nin eserindeki bazı kısımların altını çizip çizip millete dağıtıyorsunuz ve Cumhuriyet düşmanı Said Nursî’yi göklere çıkarıyorsunuz. Bunu Cumhuriyet anlayışıyla nasıl izah edersiniz?” ilk soruyu sordu. “Köprü Dergisi’ne verdiğiniz mülâkatta da şunu şunu söylediniz!” diye, Köprü’den o kısımları okudu.

Hiç unutmam, sesi hâlâ kulaklarımda, Demirel, her soruya cevap vereceğini söyleyerek, büyük bir dirâyetle Bediüzzaman’ın “cumhuriyet târifi”ni nazara verdi. “Sayın Ekşi, Bediüzzaman Hazretleri bir âbidedir, Bediüzzaman Hazretleri büyük bir İslâm âlimidir, bin yılda gelen İslâm âlimlerindendir. Bediüzzaman Hazretleri hem cumhuriyetçidir hem de demokrattır. Bediüzzaman’ın demokratlığına Türkiye’nin ulaşabilmesi için kırk fırın ekmek yemesi lâzım. Bediüzzaman Hazretleri, hürriyetle insandaki imanı eş anlamlı tutuyor” çıkışını yaptı…

“BEDİÜZZAMAN, ÜLKENİN EN BÜYÜK DEMOKRATLARINDAN”

Devamında “Bediüzzaman Hazretleri, ‘bir insanda iman ne kadar gelişirse, hürriyet fikri o kadar parlar’ diyor. Var mı bu sözlere bir itirazın?” diye sordu. Evren Paşa’nın “Biz ulu’l-emriz, bize itaat etmiyorlar” yakınmasına işâretle, “Bakın, Bediüzzaman, başların omuzlar üzerinde mânâ ifâde etmediği gün Padişaha ne diyor? Divân-ı Harbi Örfi’den okuyacağım, ‘İstibdat zulüm ve tahakkümdür, meşrûtiyet adâlet ve şeriattır. Padişah, Peygamberimizin (asm) emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir, biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa Peygamber’e (asm) tabi olmayıp zulmedenler, padişah olsalar da haydutturlar” cümlesini okudu. Ve Bediüzzaman’ın “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” sözünü nakletti.



Demirel 1985’te Taksim Grubundaki konuşmasında şöyle demişti: “Türk entelektüeli Bediüzzaman’ı yanlış tanımıştır. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük demokratlardan biridir Bediüzzaman. Hürriyetle insandaki imanı eş anlamlı tutuyor. ‘Bir insanda iman ne kadar gelişirse, hürriyet fikri o kadar parlar’ diyor.”

Peşinden de, “Ama Türk entelektüeli Bediüzzaman’ı yanlış tanımıştır. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük demokratlardan biridir Bediüzzaman” diye konuştu. Akabinde “Bediüzzaman halkın idâresine önem veriyor. ‘Asker, meşrû hükûmetin yanında olacaktır’ diyor” ifâdelerini ekledi.

Bu arada Evren Paşa, bir Konsey toplantısında, “Demirel, ‘Divân-ı Harb-i Örfi’ diye bir kitap dağıtıyor” demiş. Demirel’in kulağına gidince, kitapların dağıtımını arttırmış. Zannediyorum o dönemde Yeni Asya’nın Ankara Temsilcisi Bedrettin Ergül Bey, Demirel’in talebi üzerine 800 -1000 âdet civarında Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Divân-ı Harbi Örfi kitabının gönderilip dağıtıldığını söylemişti…

(Anlatan: AP eski Milletvekili Recep Özel, Yeni Asya, 14.9.2015, Demokratlar Demirel’i Anlatıyor )