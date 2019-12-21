Bediüzzaman iman için çalıştı

DÜN VEFAT EDEN BATI TRAKYA (TAYİN EDİLMİŞ) MÜFTÜSÜ MEÇO CEMALİ, 2012 YILINDA YENİ ASYA’NIN SORULARINI CEVAPLANDIRMIŞTI. MÜFTÜ MEÇO CEMALİ İLE YAPILAN O SOHBETİ, RAHMETE VESİLE OLMASI NİYETİYLE TAKDİM EDİYORUZ.

Batı Trakya Müftüsü Meço Cemali, dün vefat etti. Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden (Samsunlu) Hafız Ali Reşad’ın öğrencisi olan Batı Trakya Müftüsü Meço Cemali ile 2012’de yapılan ve 19 Aralık 2012 tarihinde Yeni Asya’da yayınlanan röportajın bir kısmını, rahmete vesile olması niyetiyle sunuyoruz:

* Risale-i Nur eserleriyle nasıl tanıştınız, anlatır mısınız?

Hocamız, üstadımız, merhum Hafız Ali Reşad, bize Üstad Bediüzzaman’ın hayatını anlatan bir kitap verdi. Bu kitap, merhum Eşref Edip’in yazdığı küçük ‘tarihçe-i hayat’ idi. Üstad’ı bu vesileyle o zamandan bu yana tanıyoruz, eserlerini okuyoruz ve istifade ediyoruz.

Hayatımız boyunca Risale-i Nur eserlerinin pek çoğu elimize geçti, okuduk ve mütalâa ettik. Memleketimizde, Batı Trakya’da başkaca da arkadaşlar var, onlar da bu eserleri okuyor, mütalâa ediyorlar. Biz Üstad Bediüzzaman’la sureta görüşmedik, tanışmadık; ama eserleri vasıtasıyla onu yıllardan beri tanıyoruz.

* Tarihçe-i Hayat’ta yer alan bu fotoğrafın hikâyesi nedir? Siz de bu fotoğrafta yer alıyorsunuz her halde?

[“Bediüzzaman Said Nursî/ Tarihçe-i Hayatı” adlı eserin son sayfasında “Türkiye’de neşrolan Risale-i Nur Külliyatı’ndan istifade ederek Kur’ân nuru ile nurlanan Avrupa’daki Nur Talebelerinden bir grup, hocalarıyla bir arada” resim altı yazısıyla tanıtılan fotoğraf bahsediliyor...]

O fotoğrafın çekildiği günü de hatırlıyorum, o fotoğrafın orijinal bir nüshası bende de var. Hocamız Hafız Ali Reşat bu fotoğrafı çektirmişti. Sonradan Türkiye’ye gönderdiğini de öğrendik. Bu fotoğrafta, soldan ikinci-önden ikinci kişi benim...

* Risale-i Nur eserlerini okuduğunuzu söylediniz. Sizi en çok hangi yönü etkiledi, orijinal buldunuz?

Bu eserler, en başta her meselenin ardında gizlenen hikmetleri izah ediyor. Risale-i Nur vesilesiyle ilimleri keşfettik, Allah’ın izniyle. Eskiden de bildiğimiz gibi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, iman savaşını veriyordu. Biz de ona göre, oradan aldığımız ilhamla, bilimle önce kendi nefsimizde, aile efradımıza, çevrede bulunan arkadaşlara elimizden geldiği kadar aynı atmosferi, aynı inancı, aynı bilgiyi öğretmeye çalıştık. (Yeni Asya, 19 Aralık 2012)

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Gümülcine müftüsü Hafız Cemali Meço vefat etti

Otuz üç yıl Gümülcine Müftülüğü görevinde bulunan Hafız Cemali Meço, 20 Aralık 2019 sabaha karşı Hakk’ın rahmetine kavuştu. Gümülcine’nin son müftüsü Hafız Cemali Meço 20 Aralık Cuma günü saat gece 3’te Dedeağaç Hastanesi’nde 82 yaşında kalp yetmezliğinden hayata veda etti. Cenaze namazı dün (20 Aralık Cuma) ikindi namazını müteakip ikamet ettiği Kozlukebir Köyü’nde kılındığı açıklandı.

HAFIZ CEMALİ MEÇO KİMDİ?

Hafız Cemali Meço 1937 yılında İskeçe ilinin Şahin Köyü’nde doğdu. Hafızlık eğitimini 1948 senesinde babası Hafız İdris’ten tamamladı ve akabinde başta Hocası Hafız Reşad’tan ve dönemin İslâm ulemalarından İslâm Hukuku, Hadis, Tefsir, Arapça ve diğer temel dinî dersler aldı.

1967 yılında dönemin Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz El Suud’un özel bursunu kazanarak Medine İslâm Üniversitesi İslâm Hukuku Fakültesine girdi.

1978 yılında Medine İslâm Hukuku Fakültesi’nden mezun olan Hafız Cemali Meço, Suudi Arabistan Dinişleri Bakanlığı tarafından Yunanistan’a din görevlisi olarak tayin edildi.

16 Aralık 1985 tarihinde Gümülcine Müftülüğüne resmî olarak tayin edildi ve 16 Ağustos 2018 tarihine kadar Gümülcine Müftülüğü görevini sürdürdü.

TEVAFUK VAR

Batı Trakya’nın Yunan Hükümetince tayin edilmiş müftüsü Meço Cemali, 2012 yılında Yeni Asya’nın sorularını cevaplandırmıştı. Müftü Cemali ile yapılan o sohbet 19 Aralık 2012 tarihinde Yeni Asya’da yayınlandı. Risale-i Nur dostu olan merhum müftü Meço Cemali’nin vefat tarihinin 19 Aralık’ı 20 Aralık’a bağlayan gece olması tevafuk olarak değerlendirildi. Mekânı Cennet olsun inşallah.