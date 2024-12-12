Bediüzzaman'ın has talebelerinden, vefalı, mert bir Anadolu insanı: Ali Çavuş’u rahmetle anıyoruz

Ali Aras, nâm-ı diğer Ali Çavuş, Bediüzzaman’ın “Eski Said” diye tanımladığı dönemde yaşayan ve daha sonraki zamanlarda hizmetleri unutulmayan bir Nur kahramanınıdır.

Ali (Aras) Çavuş, Bediüzzaman’ın I. Dünya Savaşında Doğu Cephesinde milis alay komutanı olarak yaptığı kahramanlıklara şahit olan talebelerinden birisidir. Bediüzzaman’ın iltifatına mazhar olmuş bir bahtiyardır. Nur’un ilk kahramanlarından ve has talebelerindendir. Bediüzzaman’a küçük yaşlarda talebe olmuştur. Ali Çavuş kimdir? İstiklâl Savaşı’nın Şark Cephesi kahramanlarından, Ali Çavuş, Van’ın Çoravanis Köyü’nde 1886 yılında dünyaya gelmiş ve 12 Aralık 1965’de orada vefat etmiş. Kabri Çoravanis Köyü mezarlığında bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı öncesi Üstad Bediüzzaman’la tanışır, ona hizmet eder. Van Kalesinin güneyine düşen Horhor Medresesi’nde Bediüzzaman’dan ders alır. I. Dünya Harbinde Bediüzzaman’la birlikte doğu cephesinde Rus ve Ermeni güçleriyle çarpışmıştır. Üstadın yeğeni Ubeyd’in şehit edilişine şahit olmuştur. HABER: LÜTFİYE KEF

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