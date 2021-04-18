Bediüzzaman'ın Talebelerinden Hüsnü Bayram vefat etti

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Talebelerinden Hüsnü Bayram 86 yaşında vefat etti.

Üstad Bediüzzaman'ın Talebelerinden Hüsnü Bayram korona tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı ve yaklaşık 2 haftadır entube durumda tedavisine devam ediliyordu. 1935 Safranbolu doğumlu olan Hüsnü Bayramoğlu, 1949’da Bediüzzaman Hazretlerinin Talebesi oldu ve hizmetine girdi. Bediüzzaman Hazretlerinin Urfa’da vefat ettiği ana kadar yakınında bulunmuştu. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşan Hüsnü Bayram Ağabeye rahmet diliyor; ailesi, akrabaları ve Risale-i Nur Talebelerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 206

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.