Bediüzzaman Paneli 27 Mart’ta yapılacak

Bediüzzaman Said Nursi’yi vefatının 62. senesinde rahmetle yad ediyoruz.

23-30 Mart Bediüzzaman Haftası münasebetiyle Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Köprü Dergisi tarafından organize edilen XV. Risale-i Nur Kongresi, ‘Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru’ başlıklı paneliyle 27 Mart Pazar günü saat 14:00 18:00 arasında İstanbul Küçükçekmece’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. İlyas Üzüm ile Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın konuşmacı olarak katılacağı programda panel yöneticiliğini Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz yapacak. İsmail Özdemir’in fırçasından ‘Resimlerle Bediüzzaman Said Nursî’ adlı resim sergisinin de yer alacağı panel, Euronur TV’den yapılacak canlı yayınla da izlenebilecek. Panel takip etmek isteyen herkese açık olacak. İstanbul -Yeni Asya

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