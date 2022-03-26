Bediüzzaman Paneli’ne bekliyoruz

Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 62. senesinde, 23-30 Mart Bediüzzaman Haftası münasebetiyle, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Köprü Dergisi tarafından düzenlenen XV. Risale-i Nur Kongresi, ‘Bediüzzaman Said Nursi’nin Gelecek Tasavvuru’ başlıklı paneli yarın (27 Mart Pazar günü) saat 14:00- 18:00 arasında İstanbul Küçükçekmece’de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilecek.

Herkese açık olan panel, Euronur TV’den yapılacak canlı yayınla da izlenebilecek. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. İlyas Üzüm ile Prof. Dr. Süleyman Yılmaz’ın konuşmacı olarak katılacağı programda panel yöneticiliğini Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz yapacak. İsmail Özdemir’in fırçasından ‘Resimlerle Bediüzzaman Said Nursî’ adlı resim sergisinin de yer alacağı panel, Euronur TV’den yapılacak canlı yayınla da izlenebilecek. Panel takip etmek isteyen herkese açık olacak. Haber Merkezi

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