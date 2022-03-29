Bediüzzaman Panelinden mesajlar: Bediüzzaman ihlâs kahramanıdır... - Gençleri anlamalıyız...

Gençlerin hem aklına, hem kalbine hitab etmeliyiz. Gençlerle aynı dili konuşup, onlara alan açıp, ortak etkinliklerde buluşmalıyız. Mukteza-i hale mutabık hareket etmeliyiz. Ben değil, biz ruhunu aşılamalıyız.

Bediüzzaman paneli coşkuyla yapıldı

Sanal alem de Kur'an'la nurlanmalı

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HABER: LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - NURSEZA PARLAKOĞLU

Fotoğraflar: Erhan Akkaya - Yeni Asya

Risale-i Nur Enstitüsü, Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya gazetesi ve Köprü Dergisi tarafından, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin 62. vefat yıldönümü ve Bediüzzaman haftası münasebetiyle düzenlenen ‘Bediüzzaman Said Nursî’nin Gelecek Tasavvuru’ paneli pandemi sonrası ilk yüz yüze buluşmanın heyecanını yaşattı. Konuşmacıların Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. İlyas Üzüm ile Prof. Dr. Süleyman Yılmaz olduğu, Muhammed Kadıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı panel Ali Yılmazcan'ın Kur'an Tilaveti ile başlayıp, Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik'in açılış konuşmasıyla devam etti.

"Bediüzzaman Said Nursi'nin gelecek nesillere hangi tavsiyelerde bulunduğu, onlarla birlikte nasıl bir gelecek tasavvuru çizdiği, geleceğin yeniden inşası noktasında genç nesillere hangi değerler etrafında hitab ettiği tesbit edilmesi gereken önemli bir husustur" diyen Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Süleyman Demir'in kongrenin tanıtım konuşmasının ardından Karanlığa Yakılan Ümit Çarığı adlı sinevizyon filmi ilgiyle izlendi. Panelde okunan masa çalışmalarının sonuç bildirgeleri büyük alkış aldı.

Araştırmacı, Şair Atilla Yılmaz'ın şiir ziyafetiyle duyguları coşturan program panelle devam etti. Panel yöneticiliğini yapan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, "Üstadımız diyor ki birimiz şarkta, birimiz garbda, birimiz cenubda, birimiz şimalde, birimiz dünyada birimiz ahirette olsak da biz yine bir ve beraberiz ve inanıyoruz ki Üstadımız başta olmak üzere hizmet kahramanları cennetten bir köşe olduğuna inandığımız kabirdeki, berzah alemindeki menzillerinde bu programı bizlerle birlikte takip ediyordur" diyerek sözü Prof. Dr. Süleyman Yılmaz'a verdi.

Gelecek tasavvurunun en önemli öznesi gençlik

Yılmaz gelecek tasavvurunun en önemli öznesinin gençlik olduğunun altını çizerek, konuşmasına şöyle başladı, "Dünya nüfusu şu an itibariyle 8 milyara dayanmış bunun yarısını 25 yaş altındaki insanlarımız teşkil ediyor. Bunun da yaklaşık olarak 1 buçuk milyarını 17-25 yaş aralığındaki gençlik temsil ediyor. Böyle bir kitle ile muhatabız. Burada şunu sormamız lazım insan dünyaya niye geliyor? Üstad Bediüzzaman bunu ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için geldiğini ifade ediyor. Tekemmül etmenin karşılığını hem fiziki hem zihni hem de çevresinde anlamda değişim dönüşüm olarak algılayabiliriz. O halde insan kendine şu soruyu sormak zorunda, nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Bu dünyadaki asli vazifem nedir? Bu sürece baktığımız zaman aslında bir taraftan fikri, bir taraftan fizyolojik değişimlerle birlikte bir taraftan da teknolojik gelişmelere sahne oluyor insanlık alemi. Hz. Adem'in dünyaya gelmesiyle birlikte eşyanın isimlerinin ona tanıttırılması, akabinde gelişen pek çok keşifler.."

Üzerinde durulması gereken kuşak: Z kuşağı

Günümüzde geldiğimiz teknolojilerin baş döndürücü bir şekilde değişimini ve bu değişimlerin kuşakların oluşumuna sebep olduğunu anlatan Yılmaz, "Yakın dönemde sanal ortamlarda tasarladığımız unsurların gerçek ortama taşınmasını ilgilendiren 3 boyutlu printerlerden, 5G teknolojisi ile Çin'de bir beyin cerrahının Amerika'daki ameliyatı takip etmesinden bahsediyoruz. Kapitalizm veya popüler kültürün yansıdığı kuşaklar nedir? Bir döneme bakıyoruz; X kuşağı, tamamen kendisini çalışmaya adamış, ailesinin maişetini, nafakasını temin etmek için çalışan bir kuşak. Daha sonra Y kuşağı var. Çabuk yükselme ve popüler olma endişesinde olan bir kuşak. Z kuşağına bakıyoruz, şuan konuştuğumuz, üzerinde durmamız gereken, gelecek tasavvurunda özne olması gereken kuşaktan bahsediyoruz. Onlar da kapalı bir kutu gibi sokak oyunlarını bilmiyorlar, hayatları ev, servis ve okul arasında geçen kuşak. Teknoloji ile birlikte kendilerini bireyselleştiren, yalnızlaştıran bir kuşak. Ailenin bireylerinden uzaklaşan, aynı masa etrafında bile buluşmakta zorluk çeken bir kuşak. Ve yeni bir kuşak daha geliyor; alfa kuşağı tamamen aile bağımlısı bir kuşak.

Gençlik bunalımda mı?

Yılmaz, "Gençlik bunalımda mı? Evet dünya buhran yaşıyorsa gençlik de bundan elbet nasibini alıyor. Prof. Dr. Mine Mengi'nin bütün aileleri, ebeveynleri ilgilendiren bir ifadesi var, "Biz çocuklarımızı yetiştirirken acıkmadan yemeyi, üşümeden giymeyi sağladık ama gerçek hayatla karşılaştıkları zaman ayakta durabilecek doneleri veremedik" diyerek Z kuşağının genel özelliğini de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Gençleri anlamalıyız

O gençlerin dünyaları çok farklı, onları anlamalıyız" diyen Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü, "Etrafımıza baktığımız zaman Enes Kara'ların Seda Önalmazların hazin sonlarını görüyoruz. Mevcut yaşantıları, mevcut hayatları onları artık tatmin etmiyor. Yalnızlık içerisinde kendilerine çıkış yolu aramaya çalışıyorlar. Aynı sofra etrafında buluşamıyoruz onlarla. Aynı dili konuşamıyoruz. Biz onları yanı başımızdan uzakta tuttuğumuz sürece kainat boşluk kabul etmez, madde boşluk kabul etmez kabilince akranları o boşluğu dolduruyor. Türkiye bir İslam beldesi olmasına rağmen 208 dünya ülkesi arasında intihar sıralamasında ilk 15'te. Bu tüm ebeveynleri kaygılandırması gereken, kafasını ellerinin arasına koyup düşünmesi gereken bir unsur. Evrensel eğitim modeline baktığımız zaman John Dewey bu alanda bir şey söylüyor, diyor ki, "Bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitmeye kalkarsanız, yarınlarından çalarsınız" Peki Bediüzzaman'da bunun karşılığı nedir? Bediüzzaman bunu mukteza-i hale mutabık hareket etme olarak değerlendiriyor. Yani zamanın şartlarına göre hareket etmek. Bunun karşılığı da aslında gençleri anlamaktır. İnsanlarımız kendisini yenilemek, çağı okumak, çağa uygun şekilde hareket etmek zorunda. Ve bunu yaparken de özünden ödün vermemeli çünkü bizi biz yapan en önemli unsurumuz, yüksek mefkurelerimiz, fikirlerimiz, ahlaki değerlerimizdir.

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15. Risale-i Nur Kongresi

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Bediüzzaman ihlâs kahramanıdır

Üstad tevhid ve ihlasa yaptığı vurguyu hiçbir şeye yapmamıştır. Şahsiyet-i maddiyesi 1960’ta Hakka yürümüştür, fakat şahsiyet-i maneviyesi Risale-i Nur'la elimizdedir. Risale-i Nur Kur’an’ın ahir zaman insanına takva, ihlas, içtimaiyat, siyaset, şükür dersidir.

"Benim ilk ve en esaslı muallimim annemdir"

Bediüzzaman'ın pedagojik nosyonuna değinen Yılmaz, "Bediüzzaman'ın eğitim modeline baktığımız zaman Bediüzzaman Medresetüzzehra gibi din ilimleri ile Fen ilimlerinin birlikte okutulması gerektiğini vurgulayan bir model ortaya koyuyor. Bir taraftan akla, diğer taraftan kalbe hitab etmemiz gerekiyor" dedi. Eğitim unsurunun zembereğinde Bediüzzaman'ın ifadesiyle, "Benim ilk ve en esaslı muallimim annemdir" ifadesi yatıyor. Böyle bir tespiti Bediüzzaman ortaya koyduktan sonra bir anne küçük bebeğine mama sandalyesinde önüne telefonu veya televizyonu koyup onu oyalamak için onlarla oyalamaya çalışırsa acaba sonuç ne olur? Sanal alem çocuklar için oldukça cazip bir yer. Çocuklar tabletleri kapar kapmaz yalnızlığa, bireyselliğe, dehlizlere sığınıyor. Beraberinde ateizmden başlayan, satanizme, deizme, hedonizme, metaverseye ve buna benzer pek çok akımların doğmasına neden olmuştur"

Gençliği istikamet üzere görmek istiyorsak

Son olarak, Üstadın gençlikle ilgili tesbit ve ikazlarından kısaca bahseden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı, "Bediüzzaman gençlik damarının akıldan ziyade hissiyata baktığını ifade ediyor. Eğer gençliği istikamet üzere görmek istiyorsak zamanın ruhunu okuyup gençleri anlamalıyız. Gençlerin hem aklına hem kalbine hitab etmeliyiz. Gençlerle aynı dili konuşup, onlara alan açıp, ortak etkinliklerde buluşmalıyız. Mukteza-ı hale mutabık hareket etmeliyiz. Ben değil biz ruhunu aşılamalıyız. Latifelere hitab ederek sevgi dilini etkili bir şekilde kullanmalıyız. Hazzı erteleme becerisini kazandırmalıyız. Çocuklarımızdan akademik anlamda bir başarı bekliyorsak veya insani ve ahlaki anlamda bir başarı bekliyorsak o hazzı ertelemelerine katkı vermemiz lazım"

İmtihanın öncesi eğitimdir

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, "Aslında dile getirdiğimiz Bediüzzaman'ın kendi görüşleri değil, Risale-i Nur eserlerinde ortaya koyduğu esaslardır. Çünkü Said Nursi 'Şahıs yoktur şahs-ı manevi vardır o da Risale-i Nur'dur' derken bunu ifade etmektedir. Bediüzzaman Hazretleri, 'İnsan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir' diyor. Cenab-ı Hakkın burada olan her bir insana potansiyel verdiğini biliyoruz. Ve bu potansiyelin içerisinde eksi sonsuz, artı sonsuz, yok yok diyebiliriz. Böyle bir potansiyelle bizi bu imtihan meydanına göndermiş. İmtihanın öncesi eğitimdir. İmtihana girebilmenin anlamı aynı zamanda eğitimde olduğumuzu fark etmektir. Üstad 5 esastan bahsediyor Hikmet-i felsefiye ve Kur'an'ın dersini mukayese ederken; Kuvvete bedel hak, menfaate bedel fazilet ve Rıza-yı ilahi, düstur-u cidal yerine yardımlaşma, menfi milliyet ve ırkçılık yerine dini, sınıfi ve vatani birlikteliklerin esas olarak alınması, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin yerine hissiyat-ı ulviyeyi tatmin ve kemalat-ı insaniyeye sevk etmek için Kur'an bu esasları vaaz etmiş" ifadelerini kullandı.

Emniyet ortamı tesis edilmeli

Herkesin şu anda nefsini mutlu etme peşinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, şunları söyledi: “Peki ne yapacağız bununla ilgili olarak? Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesini bu tür problemlerden kurtarmak için beş esasın hayatta cari olması gerektiğini Üstad Hazretleri ifade ediyor. Birincisi merhamet. Öncelikle kendimize merhamet etmemiz lazım. Çünkü unutmamamız lazım ki biz bir imtihan için gönderildik. Kaybedersek kendimize merhamet etmiyoruz demektir. Sonra bu merhamet ailede, ana baba çocuklar arasında sonra toplumda, sonra bütün insanlık aleminde merhametin hayat bulması lazım. Aynı şekilde hürmetin bu toplumda hayat bulması lazım. Yine en küçük daireden en büyük daireye doğru hürmet gibi bir değeri yaşatmamız ve yeşertmemiz lazım. Birbirimize güvenimizi kaybettiğimiz, insanların toplumların bireylerin devletlerin birbirine güvenini kaybettiği bir dönemde emniyetin önemli bir esas olduğunu Üstad Hazretleri ifade ediyor. Demek ki emniyet ortamının da tesis edilmesi lazım. Bireyin kendi istikbalini, ahiretini kurtarması için haramdan çekinmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor.”

Medresetüzzehra bir demokratik HAYAT projesi

Bediüzzaman Hazretlerinin bütün bu problemlerden kurtulmak için gerekli olan bir projeden bahsettiğine dikkat çeken Kılıç, “Projeye insanlık projesi, demokratik hayat projesi diyebiliriz. Bu proje Medresetüzzehra projesidir. Bir eğitim projesi. Eğer biz bireyin içindeki ona verilmiş potansiyeli nübüvvet yoluyla hem dünyada hem ahirette onu mutlu kılacak bir şekilde açıp dal budak salmasını istiyorsak Medresetüzzehra projesinin üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Peki bu projenin gerçekleşmesi için Üstad Hazretleri tarafından fiziki olarak ortaya koyduğu çabaları biliyoruz da acaba bunun şu anda fiziki olmadan da bireysel olarak bizlerin gerçekleştirmemiz gerektiğini bilmiyor muyuz? Öyleyse öncelikle işe kendi bireysel dünyamızdan başlayıp, acaba ben burada verilen hakikatleri kendi hayatıma kendi dünyama kendi çocuğuma, bulunduğum cemaate ne kadar yansıtıyorum diye düşünmemiz gerekiyor. Eğer bu birinci sorgulamayı yapmazsak bu projeyi dünya projesi olarak başkalarına fiziki anlamda sunma şansımız oldukça düşük. Aslında Medresetüzzehra fertten topluma, dünyadan ahirete gelecek tasavvuru projesidir” ifadelerini kullandı.

Gelecek gençlerindir

“Merak ilmin hocasıdır” cümlesiyle söze başlayan Prof. Dr. Ahmet Battal, “Bediüzzaman Risale-i Nur’da bazı kavramları özel anlamlarını bize hatırlatacak şekilde kullanıyor. Mesela bir yerde diyor ki ‘Biz Nur talebeleri zalimlerin satranç oyunlarıyla meşgul olmamalıyız.’ Satranç nasıl bir oyundur? Satranç zalim bir oyundur. Çünkü satranç piyonu, atı, fili, kaleyi, hatta veziri şah için feda eden bir oyundur. Ve maziye ait bir oyundur. Sizin istikbalinizde satranca yer yoktur ve olmayacaktır. Çünkü tek adam rejimleri birer birer yıkılacaktır. Saltanatlar birer birer yıkılacaktır. Bediüzzaman sizleri birer Cumhuriyetçi olarak yetiştirmektedir. Maksadı doğrudan doğruya saltanat rejimlerini yıkmak ve gerçek anlamda Cumhuriyet rejimlerini ortaya çıkarmaktır. Gelecekte ayıların rejimine yer yoktur, arıların rejimleridir. Bediüzzaman arılara ve karıncalara Cumhuriyetçi oldukları için hürmet ederken aslında ayılara ve karınca yiyenlere gönderme yapmaktadır. Gelecek gençlerindir, o gençler karınca gibidir” dedi.

Gençlerin önünü açma vakti

Öğrencilerin artık defter kullanmadığına dikkat çeken Battal, “Artık kitap biçim değiştiriyor. Artık kalem başka bir anlama gelir oldu. Ve artık cemaat kavram değiştiriyor, anlam değiştiriyor en azından biçim değiştiriyor. Gençlerimiz metaverse cemaatlerinden bahsediyor. Yaşı 50’den büyük olan ağabeylerin bu kavramı anlamak yerine o kavramın içinde yaşayan gençlere ‘Yapın, her nasıl yapıyorsanız yapın o metaverse cemaatlerini kurun’ demesi gerekiyor. Gençlerin önünden çekilme zamanındayız. Bediüzzaman’ın tabiriyle mazi başkalara aittir istikbal bizlere yani ölüm öldürülmüyor o halde ahiret için çalışınız diyen müminlere aittir. Ölüm öldürülmüyorsa, ölüme hazır olması gereken gençlerin önünü açma vaktidir” diye konuşarak sözlerini tamamladı.

Üstad hayatını milletin terakkisine vakfetti

Prof. Dr. İlyas Üzüm, Bediüzzaman’ın milletin terakkisi için bütün hayatını vakfettiğine dikkat çekerek, “Bediüzzaman Kur’an’ın müfessiridir, Bediüzzaman Resul-ü Ekrem’in (asm) ahir zamanda mümtaz bir talebesidir. Bediüzzaman’ın gelecek tasavvuru İslam’ın gelecek tasavvurudur. İslam Hazret-i Adem ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan Tevhid dininin gerçek adıdır. 7.yy’da gelen İslam Hz.Muhammed (sav) ile ahir zamanın başladığının göstergesidir. Hz.Muhammed (sav) ahir zaman peygamberi olarak vazifesini yapmış ve kıyamete kadar ümmetinin yaşayacağı bu helezonik süreçlere de atıflar yapmıştır. Kur’an’ın müfessiri olarak, Resul-ü Ekrem’in bir talebesi olarak Bediüzzaman Kur’an’daki ayetler ve peygamberimizin hadisleri çerçevesinde bulunduğu şartları okuyarak bir tablo ortaya çıkarmıştır. Batı dünyasında 15 ve 16.yydan itibaren başlayan reformist ve Rönesans hareketleri ve 18.yy’da aydınlanma çağıyla din- Hıristiyanlık büyük ölçüde bir kenara bırakıldı. Akıl merkeze alındı. Deney ve gözlemlere dayalı bir çalışma esas kabul edildi. Bu teknolojiye yansıdı, somut sonuçları görüldü. Fakat bu pozitivist anlayış inkarcı felsefi anlayışla beraber dinin de belli oranda canına okudu” dedi.

Bediüzzaman ihlas kahramanıdır

“Bediüzzaman’ın Resul-ü Ekrem’in (asm) hadislerinden hareketle deyim yerindeyse Kur’an nuru, dürbünüyle bakarak gelecek tasavvuru ile ilgili bir gözlem yaptı ve buna uygun bir konuşlanma gerçekleştirdi” diyen Üzüm, “Bediüzzaman siyaset aleminde diyanet aleminde saltanat ve cihat aleminde muazzam stratejiler geliştirdiği faaliyetler icra etti. Genel seçimlerde 1957 yılında açıkça Demokrat Parti’yi desteklediğini ifade etti. Çok önemli bir diğer nokta; toplumun yüzde 60-70’i hakiki mütedeyyin olmadıkça din adına siyaset yapan bir partinin iktidara gelmemesi gerektiğini söyledi. Millet iradesine vurgu yaptı. Yeni Asya’nın özel sayısının manşetinde olduğu gibi; “Meclis milletin kalbidir.” Şimdi bu kalp çalışıyor mu, nasıl çalışıyor, ne kadar çalışıyor düşünülmeli” şeklinde konuştu. Bediüzzaman’ın ihlas insanı olduğunu söyleyen Üzümcü, “İhlasa yaptığı vurguyu hiçbir şeye yapmamıştır. Tevhide ve ihlasa yaptığı vurguyu. Hiçbir eseri için en az 15 günde bir okunmalıdır dememiştir. Bediüzzaman ihlas kahramanıdır. Şahsiyet-i maneviyesi itibariyle Risale-i Nurdur. Şahsiyet-i maddiyesi 1960’ta Hakka yürümüştür fakat şahsiyet-i maneviyesi elimizdedir. Risale-i Nur Kur’an’ın ahir zaman insanına takva, ihlas, içtimaiyat, siyaset, şükür dersidir” dedi.

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