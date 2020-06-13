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13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bekçiler yeni eğitimlere tabi tutulacak

13 Haziran 2020, Cumartesi 22:36
Çarşı ve mahalle bekçilerinin, ilgili kanunda yapılan düzenlemeler doğrultusunda bir dizi eğitime tabi tutulacakları bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda 11 Haziran'da kabul edildiği hatırlatıldı.

Bekçilerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, sahada görev yapan tüm bekçilere yönelik "insan hakları", "davranış ilkeleri ve etkili iletişim", "durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi", "zor kullanma yetkisi", "silah kullanma yetkisi", "suça el koyma yetkisi", "disiplin mevzuatı" konularında görevli oldukları illerde branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran tarihlerinde 3 gün eğitim verileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yeni atanan 8 bin 242 bekçinin, 1 Temmuz'dan itibaren Polis Akademisi Başkanlığında 3 aylık eğitime alınacakları, daha sonra atandıkları illerde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabi tutulacakları bildirildi.

AA

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