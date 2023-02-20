Beklenen afet sadece izleniyor

Türkiye’yi sarsan büyük afet, deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini acı bir şekilde hatırlattı.

"Kuzey Marmara depreminin etkileyeceği en büyük alan İstanbul olacaktır"

Peki, İstanbul hazır mı?

İstanbul’un büyük yıkım alacağı belirtilen deprem karşısında ise vatandaşlar çaresiz. Evlerini sağlam hale getirmek isteyen ev sahiplerinin en az 1 milyon TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Kiracılar ise bütçelerine uygun ev bulamıyor. Kentsel dönüşümde ise yapılan kira yardımları yetersiz, müteahhit ise evleri küçültüyor.

Cumhuriyet’in haberine göre, 30 yaşındaki Oğuzhan Akbulut kiracı. 3 yıldır oturduğu eve güvenemiyor. Ancak iki yılda yüzde 100’ü geçen kira artışları yüzünden riskli bina konusunda bir adım atmasının imkânsız olduğunu söylüyor. Akbulut, “Bunu dillendiremiyorum bile. Ev sahibine ölü taklidi yapıyorum, beni hatırlayıp evden çıkarmasın diye. Kiracı olarak başvursam binaya yıkım kararı çıksa ne yapacağım. Bulabileceğim en ucuz ev 12 bin lira” diyor.

Haber Merkezi