“Bekleyin” talimatı vakit kaybettirdi

Maden Mühendisler Odası Başkanı Ayhan Yüksel, maden işçileri ve AFAD arasında koordinasyon sorunu yaşandığını, bazı madencilerin depremin ilk günü harekete geçmek istediğini ancak AFAD’ın ‘talimat bekleyin’ çıkışıyla karşılaştıklarını söyledi.

Yüksel, “İlçelerde çalışan arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmaları bittiğinde başka bölgelere geçmek istediler ancak ‘bekleyin’ talimatıyla vakit kaybettiler” diye konuştu. Gazete Duvar’ın haberine göre Yüksel, depremlerin ne zaman gerçekleşeceğinin bilinmediğini ancak depreme karşı alınacak önlemlerin can kayıplarını ve hasarları azaltabileceğini söyledi. Haber Merkezi

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