'Belediye personelimiz 5'er bin lira, müdür ve yöneticiler 1 aylık, ben de 3 aylık maaşımı bağışlıyorum'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, tüm belediye personelinin 5'er bin lira, müdür ve yöneticilerin birer aylık, kendisinin de 3 aylık maaşını deprem bölgelerine bağışladığını duyurdu.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gün tek yürek, tek bilek olma günüdür! Üsküdar Belediyemizin tüm personeli (3600 kişi) 5'er bin lira, yönetici ve müdür arkadaşlarım birer aylık maaşlarını, ben de 3 aylık maaşımı deprem bölgesine bağışlıyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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