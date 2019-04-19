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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Belediye verilerinin kopyalanması mahkeme kararıyla durduruldu

19 Nisan 2019, Cuma 17:58
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanması işlemine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanının kopyalanması talimatı verdi.

İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istedi.

İmamoğlu konuyla ilgili gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır" dedi

Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada İBB ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

İmamoğlu'nun talimatı tartışma yaratırken, İstanbul 4. İdare Mahkemesi İBB'den verilerin kopyalanmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

Mahkemenin kararında, yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildi ve İBB'nin bu kararı 'hangi gerekçeyle aldığının' açıklanması istendi.

Etiketler: belediye, veri, mahkeme, karar
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