Belediyelerde yolsuzluk dizboyu

Sayıştay raporlarında, Ankara’daki AKP ve MHP’li ilçe belediyelerine ilişkin çok sayıda usûlsüzlük yer aldı.

Sayıştay raporlarında, MHP’li Etimesgut Belediyesi tarafından kullanılmak üzere usûle aykırı “yabancı marka 6 adet araç kiralandığı” tesbitine yer verilirken, AKP’li Keçiören Belediyesi’nin ise 2019 yılında 112 adet aracı “ihale bile yapmadan finansal kiralama yöntemiyle temin ettiği” belirlendi. Cumhuriyet’in haberine göre, raporlarda “AKP döneminde liyakatsiz bir şekilde atanan yöneticilerin, önceki dönem esas alınarak, görevde yükselmelerinin devam ettiği” tesbiti yapıldı. Sayıştay’ın açıkladığı 2019 denetim raporlarında, Ankara’daki ilçe belediyelerine ilişkin usulsüzlükler dikkat çekti. Örneğin AKP’li Altındağ Belediyesi’nde “müdür kadrolarına sınavsız atama yapabilmek için kişilerin önce ‘belediye başkan yardımcısı’ görevine getirildiği, daha sonra da bu kişilerin müdürlük kadrolarına atandığı” vurgulandı.

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