Belediyenin yatını satışa çıkardı

Çanakkale’nin Kepez İlçesine Belediye Başkanı seçilen CHP’li Birol Arslan, 4 Nisan’da mazbatayı almasının ardından yeni dönem için çalışmalarına başladı.

Mevcut ekonomik şartlar sebebiyle tasarruf yapılması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Birol Arslan, göreve başladıktan sonra birim müdürleriyle yaptığı toplantı sonrası tüm birimlerde, tüm müdürlüklerde, belediyenin her noktasında tasarruf tedbirlerini almaya başladıklarını söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre bu tasarruf tedbirleri kapsamında daha önceden alınmış olan Kepez Belediyesi’ne ait yat olduğunu belirten Başkan Arslan, “5 Nisan Cuma günü itibariyle yatın ihale edilişi, satış kararını aldık. Şu anda ihale dosyası hazırlanmaya devam ediyor. Ay sonu gibi de satışı gerçekleşecek. Dolayısıyla artık Kepez Belediyesinde tasarruf tedbirleri uygulanmaya başladı” diye konuştu.