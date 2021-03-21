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21 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Ben yaptım oldu rejimi

21 Mart 2021, Pazar 00:01
KRİTİK VE DUYARLI KONULARDA GECEYARISI ÇIKARILAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİYLE YAPILAN TASARRUFLAR “VAAD EDİLEN İSTİKRAR BU MU?” DİYE SORDURUYOR.

133 GÜN KALABİLDİ

Faiz indirimi politikaları izlerken görevden alınan bir önceki Merkez Bankası Murat Uysal’ın yerine getirilen Naci Ağbal, 133 gün sonra faiz arttırımına devam ederken görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

TARTIŞMALI KARARLAR

Bu kadar sık görev değişikliğinin ekonomiye olumsuz etkileri tartışılırken, problemli maddelerinin değiştirilmesi çağrısı yapılan İstanbul Sözleşmesinden tümüyle çekilme kararı da yoğun tartışmalara konu oluyor.

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Keyfî rejimin tabiî sonucu

DP lideri Gültekin Uysal, aynı gün hem Merkez Bankası Başkanı görevden alınmasını, hem İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini değerlendirirken, “Sınırsız Yetki-Sıfır Denetim’ mantığıyla kurulan ‘Mutlak İktidar/Keyfi Rejim’in tabiî sonucu ‘içe kapanan bir Türkiye!’” dedi.

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal, aynı gün hem Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, hem İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini değerlendirirken, “Patron çıldırdı... Sınırsız Yetki-Sıfır Denetim’ mantığıyla kurulan ‘Mutlak İktidar/Keyfi Rejim’ in tabiî sonucu ‘içe kapanan bir Türkiye!’” şeklinde konuştu. Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Uysal, “Bu kadar kötülüğü bu ülke haketmiyor! Vatandaşı olmasak eğlenceli bir ülke, Türkiye. Oldu olacak; parodi tam anlam bulsun diye Merkez Bankası Başkanlığı’na büyük mütefekkir/müçtehid Hamza Yerlikaya’yı atasaydınız bari!” dedi. 

Akıl firar edeli...

“AKP’den akıl firar edeli epey oldu zaten!” diyen Uysal, şunları söyledi: “Aklı başında hiçbir kimse kalmadığı anlaşılıyor. Bu saatten sonra da biraz aklı olan hiçbir kimse hükümet ve bürokrasinin hiçbir noktasında görev almaz. AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın mesajı net! (Türkiye =AKP)den ümidinizi kesin! En asgarî ‘bir karar nasıl alınmışsa aynı yolla geri alınır’ hukuk usûlüne uyulmayan bir Hükümet ve ülkeden zaten ümit kesilmiştir. Eyyy dev memesinden cüceler emziren acayip memleketim!!!” 

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4,5 ay önce atanan Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alındı.

Ağbal, karar sonrası şahsî sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” ifadelerini kullandı. Merkez Bankası, geçen perşembe günü (18 Mart 2021) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan beklentilerinin de üzerinde, 200 baz puan faiz artırmış ve politika faizini yüzde 19 olarak belirlemişti. Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi, manşetinden Merkez Bankası Başkanı Ağbal’a tepki göstermiş, “Bu operasyonu kim adına çektiniz” ifadesini kullanmıştı.

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Yeni başkandan Erdoğanvari MB eleştirisi

Naci Ağbal yerine Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevine atanan Şahap Kavcıoğlu, faiz konusunda, kendisini bu göreve getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la aynı görüşte.

Düşük faiz isteğini sık sık dile getiren Erdoğan, MB’nin politika faizini beklentilerin üzerinde artışla yüzde 19’a çıkarmasından iki gün sonra Ağbal’ı görevden alıp Kavcıoğlu’nu getirdi. Böylece Temmuz 2019’dan beri üçüncü kez bir MB başkanını görevden almış oldu. Temel gerekçeyse hep faiz politikasındaki ‘uyumsuzluk’tu. Erdoğan, ekonomi doktrinindeki genel kabulün aksine ‘yüksek faizin enflasyona neden olduğu’ görüşünü uzun süredir savunuyor. Erdoğan’ın bu görüşü uzmanlar tarafından eleştirilirken, yabancı basında buna ‘Erdoğanomi’ yakıştırması yapılmıştı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Kavcıoğlu da Erdoğan’la benzer bir görüşü geçen ay kaleme aldığı bir yazıda gündeme getirmişti.

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