‘Beyanat ve Tenvirler’ yol gösterir

Gazetemizin yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Battal, Malatya’da seminer verdi.

AHMET KURNAZ - MALATYA / YENİ ASYA

Battal; iki saatlik programında her konuda olduğu gibi güncel konularda da Risale-i Nur’ların bize yol gösterdiğini ifade ederek bilhassa Beyanat ve Tenvirler kitabından alıntılar yaparak bu konu üzerindeki tespitlerini dile getirdi.

Bediüzzaman’ın her zaman meşveret, şura, adalet, hukuk, kanun hakimiyeti ve cumhuriyetten yana olduğunu anlatan Battal, şunları ifade etti: “Şimdi biz de Üstadın talebesi Zübeyir Gündüzalp’in risalelerden derlediği ‘Beyanat ve Tenvirler’ kitabını baz alıp, anlayıp, anlatırsak sıkıntıları kolaylıkla aşarız. Aksi taktirde savrulup kalırız. Çare Risale-i Nur’u okuyup, anlayıp, yaşamaktadır.” Dinleyenlerin sorularını da cevaplayan Ahmet Battal, programın sonunda okuyucuları için kitaplarını da imzaladı.