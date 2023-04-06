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7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Beyoğlu'nda çöken bina hakkında açıklama

06 Nisan 2023, Perşembe 23:35
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çöken 5 katlı binayla ilgili açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde çöken 5 katlı binayla ilgili, "Yapıyla ilgili şikayetler üzerine Koruma Bölge Kurulu aynı gün olağanüstü toplanmış ve yapının yok olmasına sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, tescilli taşınmazın bir an önce yeniden yapımına yönelik projelerin de Kurula iletilmesine karar vermiştir. Ancak bu karara bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi tarafından karşı oy kullanılmıştır." açıklamasında bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Beyoğlu'nda bugün yıkılan 5 katlı tarihi binaya yönelik sosyal medya hesabından Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasını paylaştı.

Hacımimi Mahallesi, Kemeraltı Caddesi, 127 ada, 4 parseldeki tescilli taşınmaza ilişkin Bakanlığı hedef gösteren bazı sosyal medya paylaşımları üzerine yanıt verme zorunluluğunun doğduğu vurgulanan açıklamada, taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Koruma Bölge Kurulunca 2015'te uygun bulunduğu, ancak bugüne kadar uygulanmadığı belirtildi.

Onarım yükümlülüğünü yerine getirmeyen mülk sahibinin 2 Mart 2023 tarihli kurul kararıyla uyarıldığı, kendisine 2015 tarihli projenin ivedilikle uygulanması gerektiğinin hatırlatıldığı, taşınmazla ilgili can ve mal güvenliği önlemlerinin ilgilisi ve belediyelerce alınmasının istendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurul kararının yanı sıra defalarca güvenlik önlemi alınması ile ilgili Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce resmi yazılar yazılmıştır. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı birimlerince bu yazıları ilçe belediyesine göndermekten başka aksiyon alınmamış ve alınan tedbir ne yazık ki branda germekten öteye gitmemiştir.

Yapı ile ilgili gelen şikayetler üzerine Koruma Bölge Kurulu aynı gün olağanüstü toplanmış ve yapının yok olmasına sebep olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına, tescilli taşınmazın bir an önce yeniden yapımına yönelik projelerin de Kurula iletilmesine karar vermiştir. Ancak bu karara bile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi tarafından karşı oy kullanılmıştır."

Açıklamada ayrıca kurul kararınının örneği de paylaşıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul - Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina çökmüştü.

 

Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Tramvay yolunun da geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltılmıştı.

AA

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