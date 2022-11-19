Beyoğlu'ndaki terör saldırısıyla ilgili 13 zanlı daha yakalandı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli İstanbul'da, 5 şüpheli Bulgaristan'da olmak üzere 13 zanlı daha gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi vefat ederken, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giren 5 şüpheli yakalandı

Terör saldırısının şüphelisi 5 kişi de Bulgaristan'da yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı.

Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.

Bulgaristan'da yakalanan şüpheliler tutuklu kalacak

Sofya Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev’in, sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi. Abdulrami’nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.

Başkent Sofya’da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.

Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım’da itiraz edeceklerini belirtti.

Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.

Patlayıcının "olta kurşunu"yla güçlendirildiği belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıda kullanılan patlayıcının güçlendirildiğini tespit etti.

Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesine devam eden ekiplerce yapılan tespitlerde, TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken, delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.

17 şüpheli tutuklanmıştı

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında yer aldığı 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında terörist Albashır'ın da bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, sağlık kontrollerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülmüştü.

Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri ise sürüyor.