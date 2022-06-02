Bianet: Kart davalarında bir kazanım da Yeni Asya’dan

Bianet Ankara 6. İdare Mahkemesi, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz’ün açtığı davada adli sicil arşivinden silinme şartları oluşan eski mahkumiyetin basın kartı alınmasına engel olamayacağına karar vermesini haber yaptı.

RSF Türkiye Temsilcisi ve bianet Raportörü Erol Önderoğlu

Bianet’in haberine göre, Basın kartı davalarını en başından beri takip eden Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Raportörü Erol Önderoğlu ise İletişim Başkanlığının basın kartları konusunda ayrımcı, nesnellikten uzak, şeffafsız ve öngörülemez bir tavır takındığını söyledi. Bu durumun son dönemde Mustafa Sönmez, Nadire Mater ve yakın zamanda aramızdan ayrılan Aydın Engin’in gibi gazetecilerin dosyalarında daha bir görünür olduğunu belirtti.



Önderoğlu “Türkiye’de demokratik medya kurumsallığının ilk adımı ancak, basın kartlarının İletişim Başkanlığı’nın elinden alınarak gazetecilerin hakim olduğu, siyasi komiserliğe soyunmayan demokratik bir kuruma teslim edilmesiyle gelebilir” dedi.

Demokratik bir kuruma teslim edilmeli

Önderoğlu “Kazım Güleçyüz lehine Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar, 20 yıl önce verilen mahkumiyet nedeniyle ömür boyu bir kan davası güdülemeyeceğine, 2017’de memnu hakları iade edildiği ve adli sicil kaydı temizlendiğinin altı çizilerek söz konusu cezanın basın kartı almasına engel ve gerekçe oluşturamayacağına işaret ediyor” diye konuştu. Önderoğlu “Türkiye’de demokratik medya kurumsallığının ilk adımı ancak, basın kartlarının İletişim Başkanlığı’nın elinden alınarak gazetecilerin hakim olduğu, siyasi komiserliğe soyunmayan demokratik bir kuruma teslim edilmesiyle gelebilir” dedi.

