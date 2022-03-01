Biat ettirilemeyen tek gazete

Trabzon DP İl Başkanı Ali Akar, “Yeni Asya gazetesi, inandığı doğruları yazan, inandığı doğrular üzerinden konjonktüre bağlı olarak hareket etmez. DinÎ cemaatler içinde iktidar tarafından akçeli ilişkilerle yanına alamadıkları, biat ettiremedikleri tek camiadır.” dedi,

TRABZON - RAMAZAN TAVŞAN

Trabzon Yeni Asya Gazetesi Temsilciliği Demokrat Parti (DP) İl Başkanlığını ziyaret etti. Trabzon DP İl Başkanı Ali Akar ile görüşerek siyasî gindeme dair değerlendirmeler aldı.

Partili Cumhurbaşkanlığı ve Parlamenter Sistemi nasıl değerlendirirsiniz?

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi başka bir deyişle tek adam rejimidir. Demokrat Parti (DP) 1946’da tek adam rejimine tepki olarak ortaya çıkmıştır. DP’nin o tepkisi toplumda büyük bir destek bularak tek adam rejimine son verilmiş, katılımcı parlamenter sisteme geçişi sağlamıştır. Yargı, Yasama ve Yürütmenin bir adamda toplandığı yetkileri alıp kuvvetler ayrılığı prensibini benimsemiş, parlamentoyu daha etkin bir hale getirmiştir. Bizim hem dinî, hem de tarihî kültürümüzde parlamentonun önemli bir yeri vardır. Parlamento dinî anlamda şûrâ ve istişare âyetlerine dayanır. Her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı, ortak aklın hâkim olduğu Parlamentoyu bu yüzden önemsiyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini savunduğunuz zaman, ülkedeki bağımsız işlemesi gereken bütün kurumların yetkilerini ellerinden alıp tek bir kişinin eline verirsiniz. O zaman da ortada ne hukuk kalır ne de denetim ne de hesap verilebilirlik. DP olarak, bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Biz Demokratların iktidarında bu ülke vatandaşları, demokrasiyi kâmil düzeyde yaşamışlardır. Özgür birey olmayı, vekilin asıla hizmet ettiği, devletin makamlarından hak, hukuk, liyakat anlayışına göre herkesin eşit olduğu, insanların korkutulmadığı bir iklimi yaşamışlardır. Biz Demokratlar bütün gücümüz ve imkânlarımızla hukukun, demokrasinin, adaletin ve hakkaniyetin hâkim olması için mücadelemiz devam edecektir. Ülkedeki bütün problemlerin tek nedeni yetkilerin bir kişiye verildiği Cumhurbaşkanlığı sistemidir.

Millet ittifakı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Bugünkü bakanlar millete karşı hiçbir sorumluluğu olmayan ve bir kişiye hesap veren kişilerden oluşur. Parlamenter Sistemde ise bakanlar ve başbakan milletin oylarıyla seçilen milletvekillerinden çıkar. Bu bakanlar tüm faaliyetlerinde parlamentoya dolasıyla direkt millete hesap verirler. Parlamenter sistem vatandaş ile devlet arasında bir köprüdür. Yani milletin daha etkili olduğu bir sistemdir. Biz 6 parti bir araya gelerek bu sistemi geri getirmeye çalışıyoruz. Bu çaba 1946 Misak-ı Millisi kadar değerlidir. Buna 6 benzemez deseler de farklı dünya görüşlerine sahip olsak da her bir parti kendi siyasî kimliğini koruyarak ülkenin içinde bulunduğu enkazı kaldırmak için ellerini taşın altına koyuyor, güç birliği oluşturuyor. Bu zirve millete güven vermiş bir liman olmuş, yağmacıların ise uykularını kaçırmış nasıl sabote edebiliriz telâşına düşürmüştür. Bu zirveyi HDP üzerinden PKK ile sabote edenler, HDP’li TBMM Başkanvekili meclisi yönetirken, Cumhurbaşkanından sonra en yetkili kişidir. Ülke adına tüm kararların alınmasını oylatır, kabul veya reddeder. Buna itirazınız yok. Halbuki HDP’nin bu ittifaktan ayrı bir ittifakı var. Seçime o ittifakla gireceğini açıklıyor. Üçüncü bir ittifak olarak, size mesafesi ne kadar ise bize de o kadardır. Enerjimizi parlamenter sistemin yeniden inşasına harcayacağız.

DP ve Gültekin Uysal’ın biraz daha öne çıkmasını neye bağlıyorsunuz?

DP ve Gültekin Uysal bugün iktidarın beslendiği merkez sağın temelidir, temsilcisidir. DP ne kadar büyürse iktidar da o kadar güç kaybeder. Onun için unutturulmaya çalışılıyor. Bugün DP’nin oyu sayısal olarak az olabilir. Ama siyasal ağırlığı % 65’tir. Bu zirvede Gültekin Uysal hem gençliği ile hem de % 65 siyasal karşılığı olan misyonun temsil gücünü gösterdiği için zirvenin sonuç olarak toplumda önemli bir gündem olmuştur. Temsil ettiği Demokrat parti misyonu bu ülke de 70 yıl var olmuş iktidarları döneminde büyük hizmetlere imza atmıştır. Bu milletin emeğinin en değerli olduğu dönemler Demokratların iktidarı dönemleridir. Bu zirvede Kırat’ı ve Gültekin Uysal’ı görenlerin, Demokratların umudu yeşermiştir.

Yeni Asya Gazetesi, camiası ve Bediüzzaman hakkındaki kanaatleriniz nelerdir?



Yeni Asya Camiası’nı ve gazetesini Adalet Partisi Gençlik kollarındayken il yöneticilerimiz; Ramiz Selçuk, Yılmaz Er vasıtasıyla tanıdım. Zaman zaman toplantılarına katılırdım. Gazete ve camiayı uzun zamandan beri tanırım ve gazeteyi günlük olarak takip ederim. Yeni Asya Gazetesi, inandığı doğruları yazan, inandığı doğrular üzerinden konjonktüre bağlı olarak hareket etmez, onlardan taviz alamazsınız. İktidarla akçeli işleri olmaz. Bu bizim iktidarımız döneminde de aynıydı, şimdi de aynıdır. Dinî cemaatler içinde iktidar tarafından akçeli ilişkilerle yanına alamadıkları, biat ettiremedikleri tek camiadır. Bunun bedeli olarak da her türlü baskı ve yıldırma politikalarına muhatap olduğunu görüyoruz. Basın İlân Kurumu’ndan ilân verilmemesi, basın kartlarının yenilenmemesi ve yazarları üzerindeki kurulan baskıları biliyoruz. İktidarı öven iki manşet atsalar bütün muslukların açılacağını da biliyoruz. İnandıkları doğruları savundukları ve onurlu duruşları için her zaman yanlarındayız. Bediüzaman ve talebelerinin Adnan Menderes’ten beri Demokratlara tavizsiz desteklerini hep gördük. Bu desteklerinin karşılığında devleti idare edenlerle hiçbir pazarlık yapmadıklarını da gördük. DP yokluğa mahkûm edildiği dönemlerde bile hep yanımızdaydılar. Destekleri hep din, vatan ve millet yararını gözeterek kullandılar.