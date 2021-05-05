Biber gazı, emeklilik istetti

Gaziantep’te 19 Eylül 2019 tarihinden bu yana İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Cengiz Zeybek, ilde yaşanan camide biber gazlı olayın ardından sosyal medyada dolaşan müdahale görüntüleri sonrası görev süresinin dolmasına 6 ay kalan emekliliğini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nün resmî sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla aldığı kararı duyuran Zeybek, açıklamasında “Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim, bu haklı, ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilâtının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilâtı’ndan 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım” ifadeleriyle emekliliğini istediğini açıkladı.

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