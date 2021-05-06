İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muharrem Karakuş, açıklanan desteklerin işe yaramadığını belirtirken, “Artık bıçak kemiğe dayandı. Esnafa can suyu verin” diyerek hibe talebini dile getirdi.

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muharrem Karakuş, pandemide en çok mağdur olan kesimin terziler ve konfeksiyon dalında faaliyet gösteren küçük işletmeler olduğunu söyledi.

Açıklanan desteklerin işe yaramadığını belirten Karakuş, “Artık bıçak kemiğe dayandı. Esnafa can suyu verin” diyerek hibe talebini dile getirdi. Karakuş, yaklaşan Ramazan bayramı öncesi halı ve koltuk temizleyicilerinin sorunlarına da dikkat çekerken, “Esnafın daha önce aldığı ve yasaklar nedeniyle geri veremediği halılar var. Evlere bir türlü teslim edilemiyor. Yani insanlar bayramda halısız evde oturacaklar. Kuru temizlemeci arkadaşlar da aynı şekilde kıyafetleri aldılar ama teslim edemediler” dedi. İTKO Başkanı Muharrem Karakuş, “Pandemide en çok yıpranan biziz. Terzilerimiz ve konfeksiyon atölyelerimiz çok zor durumda. Bayram arifesinde halı-koltuk temizleyen yıkamacılarımız, kuru temizlemeci arkadaşlarımız çalışamıyor. Düğünler iptal oldu, gelinlik abiye sektörümüz çöktü” dedi.

DESTEKLERDE ARADIĞIMIZI BULAMADIK

Verilen desteklerin işe yaramadığını aktaran Karakuş, “Yaklaşık 1,5 yıldan beri pandemi şartlarında esnafımız çok büyük sıkıntılar çekti. Devletten çok destek istendi fakat bugüne kadar yapılan desteklerin hiçbir faydası olmadı. Biz bu 25 bin TL’nin verildiği zamanda bu sistemde bu paranın geriye ödenmesinin zor olduğunu söylemiştik. Çünkü kısa bir dönemde iyileşme olmayacağını, pandemi sürecinin uzayacağını biliyorduk. Biz bununla ilgili ciddi can suyu istedik. Yani esnafa geri ödemesiz hibe olarak 10 bin TL gibi bir can suyu verilseydi eğer üyelerimiz en azından birkaç senedini ödeyebilir ve sorunlarını çözerdi. Ama maalesef bu isteklerimiz karşılığını bulamadı” dedi.