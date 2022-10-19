Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin üç gün sürecek mevzuat bilgilendirme semineri Muğla’nın Bodrum ilçesinde başladı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, burada yaptığı konuşmada belediyelerin en büyük sıkıntısının ekonomik kriz olduğunu belirterek, “Belediye gelirleri ile belediyeler kendi çarkını döndüremez noktaya geldi. Herkes kredi peşinde, maaşların ödenmesi noktasındaki sıkıntıları biliyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı belediyelerde. Onun için ‘Belediye Gelirleri Yasası’nın çıkması lazım” dedi.

Yeni imar barışı hazırlığına da tepki gösteren Batur, şunları söyledi: “Yeni imar barışı geliyor, hayırlı olsun hepimize. İmar barışı iki sene önce çıkmıştı biliyorsunuz. Şimdi 30 Temmuz 2022 tarihine kadar tüm kaçak imalatlı binaların yeniden İmar barışına girme noktasında bir kanun teklifi hazırlandığını duyduk. O zaman belediyelere neden müfettiş gelir ben anlamam.” İzmir - Anka

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