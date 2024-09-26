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27 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Biden’ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

26 Eylül 2024, Perşembe 17:00
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın düzenlediği akşam yemeğine katılmaktan vazgeçti.

Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından eşi Emine Erdoğan ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na geçmek için Türkevi’nden çıktı. Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak “CAN”, saat 09.30’da Türkiye’ye indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’in BM toplantılarına katılan liderler için verdiği yemeğe katılacağı açıklanmıştı. Emine Erdoğan da Joe Biden’in eşi Jill Biden’ın liderin eşleri için verdiği öğle yemeğine katılmıştı.

Haber Merkezi

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