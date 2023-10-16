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17 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

BİK bazı gazeteleri kanunsuz cezalandırıyor

16 Ekim 2023, Pazartesi 21:33
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmiş demokrasilerde medyanın dördüncü kuvvet olarak yer aldığını belirterek, “Yasama, yargı, yürütme ve medya.

Medya yasama, yürütme ve yargıyı da denetleyen, haksızlıkları dile getiren bir organ. Bu açıdan medyanın demokrasilerde önemi çok fazla” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Basın İlan Kurumu ve RTÜK’ün görevlerini yapmadığını öne sürerek Basın İlan Kurumu’nun medyaya destek vermesi için siyasal tasalluttan kurtulması gerektiğini söyledi.

Bir tarafı cezalandırıyorlar

Ulusal yayın yapan bazı gazetelerin kamu ilanlarından fazlasıyla yararlandığını ancak diğer medya kurumlarının görmezden gelindiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: Kamu ilanları eşit şekilde paylaştırılmalı. Belli gazetelerde kamu bankalarının imkanları var, belli gazetelerde hiçbiri yok. Bizim vergimizle kamu kurumları ayakta. Orada çalışanların aylıklarını da biz ödüyoruz. Nasıl oluyor da kamu bankaları sadece belli gazeteleri ve televizyonları destekler? Diğerleri yayın kuruluşu değil mi? Bir taraf cezalandırılır öbür tarafa istedikleri kadar para verirler. Biz itiraz ediyoruz. Kamu denetçilerine de başvurduk, ‘kamu bankaları sadece belli kanallara ilan veriyor. Haksızlık var’ dedik. Kamu denetçiliği kurumu, ‘bu bizim alanımıza girmiyor’ dedi. O zaman sizin fonksiyonunuz ne?” dedi.

Haber Merkezi

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