BİK bütçesinden lüks saat ve eşarp alınmış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Basın İlan Kurumu’nun (BİK) bütçesinden 2022’de lüks bir saat ve pahalı bir markadan eşarp alındığı ortaya çıktı.

Saat eski genel müdür Rıdvan Duran görevden ayrıldıktan iki gün sonra, eşarpsa BİK müdürlerinin toplantısı sonrası alınmış. Eski genel müdür Rıdvan Duran 8 Nisan 2022’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda bakan yardımcılığı görevine getirilmişti. Duran görevinden ayrıldıktan iki gün sonra Rado adlı saat markasının 19 bin 300 liralık Coupole Classic modeli kurum bütçesinden alındı. 10 Nisan 2022 tarihli alımın faturası da kuruma kesildi. Diken’in haberine göre 23 Nisan 2022 tarihinde genel müdür yardımcısı Cavit Erkılınç, Duran’ın yerine genel müdürlüğe getirildi. Erkılınç yönetimindeki BİK’in ‘2022 Müdürler Değerlendirme Toplantısı’ Afyonkarahisar’daki Akrones Thermal&Spa Oteli’nde 3-6 Kasım tarihleri arasında yapıldı. 7 Kasım günü İpekyol Giyim adlı markadan 479 liraya eşarp alındı. Satın alma sonrası çıkan 479 liralık fatura da yine kuruma kesildi. Haber Merkezi

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