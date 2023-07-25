BiK cezaları basın özgürlüğüne darbe

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada RTÜK ve BİK aracılığı ile uygulanan sansürün basın özgürlüğüne darbe olduğu söylendi.

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Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Yönetim Kurulu, günümüzde bir “basın bayramı”ndan söz etmenin mümkün olmadığını, 24 Temmuz’ların bayram olarak değil, “Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü” olarak anılmaya başlandığını bildirdi. 24 Temmuz 1908 basında sansüre son verildiği, sansür memurlarının gazetelere sokulmadığı ve gazetelerin özgürlüğünü ilan ettiği gün olduğu, 24 Temmuz’ın bu nedenle basında sansürün kaldırılması ve basın bayramı olarak kutlanmaya başlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Sansürün kaldırılışının yıldönümünde iktidar olsun ya da olmasın siyasi anlayışların tam da ortasında ‘sansür’ tüm gücüyle varlığını sürdürmeye devam etmektedir. İktidarın basın özgürlüğü konusunda süslü lafları ise ancak kâğıt üzerinde gerçekliğini korumaktadır” denildi.

Akıl dışı suçlamalarla sindiriyorlar

Açıklamada şunlar söylendi: “RTÜK ve Basın İlan Kurumu aracılığı ile TV ve gazetelere verilen cezalar, yayın durdurmalar ve uygulanan sansür hem kurumların çökertilmesine yol açmaktadır hem de daha önemlisi Anayasal güvence altında olan ifade ve basın özgürlüğüne vurulmuş birer darbedir. Sansür, gazeteci haberini yaptığında, ‘bu haber benim başıma bir iş getirir mi’ diye düşünmesi, endişeye kapılmasıdır. Sansür, haber yapan gazetecilerin tutuklanması ya da ‘terörist bunlar’ denilerek asılsız, akıl dışı suçlamalarla sindirilme politikalarıdır. Sansür, yasal hakkı olan onlarca basın mensubuna basın kartı verilmemesidir.”

Gazetecilik hep ‘sansür’ altında

Türkiye’de gazeteciler Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olarak kutlanan 24 Temmuz’a da baskı, sansür ve tutuklama kıskacında girdiğini söyleyen TBMM’deki gazeteci milletvekillerinden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in 7 aylık basın özgürlüğü raporuna göre gazeteciler bu yılın ilk 7 ayında 364 kez hakim karşısına çıktı, 18 gazeteci tutuklandı, RTÜK televizyon kanallarını 22 kez cezalandırdı.

6 Şubat depremi ve seçimler başta olmak üzere birçok önemli olay ve gelişmede halkın haber alma hakkı için mücadele veren basın kuruluşları sansür ve karartma kararları ile susturulmak istenirken, gazetecilerin de soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla, darp ve hukuksuz engellemelerle görevlerini yapmaları engellendi. Türkiye bu yıl Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasında da gerileyerek 180 ülke içinde 165. sıraya düştü.

Haber alma hakkı engelleniyor

Rapor hakkında Çakırözer şu değerlendirmeyi yaptı: “Gazeteciler bir 24 Temmuz’u daha basın bayramı olarak kutlayamıyor. Ortada kutlanacak bir durum yok. Tam tersine gazeticinin kaderi bu yıl da tutuklama, göz altı, soruşturma, dayak ve engelleme oldu. Televizyonlar karartılarak, gazete ve internet haber siteleri de tazminat davaları ve erişim engelllemeleriyle sansürlenerek susturulmak isteniyor. Sadece basın özgürlüğü değil, bizlerin halkın haber alma hakkı engelleniyor. Her türlü baskıya, yasağa sansüre rağmen mesleğini yapan, bizler adına araştıran, sorgulayan gazetecilere ve basın kuruluşlarına minnettarız. Vatandaşlarımzı onlar ile tam dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.”

Yalova - Recep Bozdağ - Ankara - Adnan Solmaz