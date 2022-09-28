BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜNÜN KURUMU MAHKEME YERİNE KOYAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI, KEYFÎ BİK UYGULAMALARINI YİNE GÜNDEME GETİRDİ.

Her beyanı yeni suallere kapı açtı

Erkılınç’ın “Denetimlerde 61 yıldır var olan hükümleri ilk defa uygulamaya başladık” sözü “Bu uygulama sadece muhalif basına mı?”; “BİK’in ceza verme yetkisi yok” beyanı ise “O zaman ilan hakkının tamamen iptali neyin nesi?” suallerini gündeme taşıdı.

“Devletin dokunulmazları var...”

Basının özgür olduğunu, ama kamunun para verirken, BİK’e “aracılık yap” derken belli dokunulmazları olduğu söyleyen Genel Müdürün “Özgürlük kısıtlayıcı bir durum söz konusu değil” iddiası ve Batıyı örnek göstermesi de tuhaf karşılandı.

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BİK’e göre basın özgür, ama...

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, basının özgür olduğunu ama kamunun para verirken, kendilerine ‘aracılık yap’ derken belli dokunulmazları olduğunu vurgularken, “Kamu diyor ki ‘Ben bu parayı veriyorsam, ben bu basına destek oluyorsam bana küfredilmemeli. Devletin bütünlüğüne, birliğine halel getirilmemeli.’ Bu da çok doğal bir hak” demesi şaşkınlıkla karşılandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Adana’da gazete temsilcileriyle bir araya geldi.

Erkılınç, kentteki bir otelde düzenlenen Gazete Sahipleri ve Temsilcileri Bölge Toplantısı’nda, kurumlarının belki de tarihinde ilk kez bu kadar bölgesel katılımı yüksek toplantılar yaptığını söyledi.

Erkılınç, kurumlarının ceza verme yetkisi olmadığını, genel bütçeden para almadığını, kanunun amacı doğrultusunda kamu ile gazeteciler arasında ilanlarda aracılık yaptıklarının altını çizdi. Basının özgür olduğunu ama kamunun para verirken, kendilerine “aracılık yap” derken belli dokunulmazları olduğunu vurgulayan Erkılınç, şunları dile getirdi: “Kamu diyor ki ‘Ben bu parayı veriyorsam, ben bu basına destek oluyorsam bana küfredilmemeli. Bölücü politikalara adet olunmamalı. Devletin bütünlüğüne, birliğine halel getirilmemeli. Terör örgütlerinin propagandası yapılmamalı.’ Bu da çok doğal bir hak. Batı, bu konuda bizde bile bu fonlamayı yaparken, devletin bunu istemesi çok lüks bir şey değil. İçeriği kısıtlayıcı, özgürlük kısıtlayıcı bir durum söz konusu değil. Yani çok daha rahat yazmak istiyorsan çıkarsınız Basın İlan Kurumu’nun çemberinin dışına istediğinizi yazarsınız. Yine yazamazsınız. Bu sefer de savcılık devreye girer. Yani öyle başıboş değil. Bir devlet aygıtı var. Batıda inanın bunlar çok daha ağır şartlarda ama Almanya’sı, Fransa’sı, İngiltere’si daha rafine bir şekilde, daha özgün bir şekilde yapıyor.”

Yazılı basın imtiyazlı olacak!

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, mevzuat çalışmalarını yaparken internet haber sitelerinin belli kriterlerini belirlediklerini, personel çalıştırma, vergi ve SGK kaydı, adres ve ticaret sicil kaydı gibi şartların yanı sıra haber, içerik üretmesi ve yazar barındırması gerektiğini dile getirdi. Yazılı basının internet medyasına göre imtiyazı olacağını ifade eden Erkılınç, “Çünkü sizler bu işi sürdüregelen bir basın organısınız. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bekleme sürelerinizi tamamlamışsınız. Kuralları yerine uyguluyorsunuz. Dolayısıyla yeni gelen bir internet haber sitesiyle eş değer tutulmanız sizlere büyük bir haksızlık olur. Bunu çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Yani bizim hazırlayacağımız mevzuat bu şekilde olacak.” diye konuştu. Erkılınç, sadece kurumdan aldığı ilan parasıyla gazetelerin ayakta kalamayabileceğine dikkati çekti. Devletin, gazetenin tüm masrafını karşılama gibi bir durumunun söz konusu olamayacağını da ifade etti.