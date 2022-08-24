BİK, Evrensel’in de ilan hakkını iptal etti

Basın İlan Kurumu (BİK), üç yıldır ‘ilan ve reklam kesme cezası’ uyguladığı Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını iptal etti. BİK, yaklaşık üç yıldır Evrensel’e ‘ilan ve reklam kesme cezası’ uyguluyordu. BİK’in son kararında, 19 Temmuz’da bayi ve 20 Temmuz’da idari denetim yapıldığı belirtildi.

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BİK, üç yıldır ‘ilan ve reklam kesme cezası’ uyguladığı Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını iptal etti. Evrensel’in genel yayın yönetmeni Fatih Polat, “Bu ülkenin işçi ve emekçilerinin, tüm ezilen halklarının taleplerini dile getiren bu gazete, onu susturmak için maaş alanlara boyun eğmez asla” dedi.

Yayın hayatını 1995 yılından beri sürdüren Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam hakkı, BİK tarafından iptal edildi. BİK, yaklaşık üç yıldır Evrensel’e ‘ilan ve reklam kesme cezası’ uyguluyordu. BİK’in son kararında, 19 Temmuz’da bayi ve 20 Temmuz’da idari denetim yapıldığı belirtildi. Bayi denetim sonuçlarına yer verilen kararda, Emek Partisi’nin (EMEP) 13 farklı il ve ilçe örgütünün abone olarak gazeteler ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nde farklı bayilere gönderilen gazetelerin birkaç kişi tarafından toplu şekilde alınması iptale gerekçe sayıldı. 14 ve 16 Eylül 2019 tarihlerinde de bayi denetimi yapıldığı kaydedilen BİK kararında, “dört bin adetlik asgari fiili satış” şartını yerine getirmediği gerekçesiyle Evrenselin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının iptal edildiği belirtildi.

Gazete abonelikleri geçersiz sayıldı

BİK’in kararında, kurumların gazete abonelikleri de iptal gerekçesi sayıldı. Emek Partisi’nin il ve ilçe örgütleri ile farklı belediyelerin Evrensel’e abone olarak aldığı gazeteler, “bu kurumlar son bayi niteliğine haiz olmadığı” gerekçesiyle “usulsüz” sayıldı.

Ayrıca Evrensel’in merkezinin ve bürolarının bulunduğu yerlerdeki bayilerde satılan gazeteler için de “Sürekli satış yapıldığı görüldü” denilerek, bu satışların da “usulsüz” olduğu kaydedildi. BİK kararında ayrıca, Evrensel’in günlük satış ve iade bilgilerinin de denetimde bulunulan süre içerisinde düzenli şekilde elektronik kayıt defterine işlenmediği ifade edildi.

Ankara - anka