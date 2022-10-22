BİK, Evrensel’in itirazını reddetti

Basın İlan Kurumu, Evrensel’in ilan akışını kesmesine dair yaptığı itirazı reddetti.Basın İlan Kurumu (BİK) Evrensel Gazetesi’nin reklam ve ilan kesme kararına ilişkin yaptığı itirazı, “Genel Müdürlük kararının kaldırılmasını gerekli kılabilecek nitelikte makul ve kabul edilebilir görülmediğini” ileri sürerek reddetti.

BİK, Evrensel gazetesinin ilan ve reklam alma hakkını “okurların ve kurumların birden fazla gazete alması” iddiasıyla 22 Ağustos’ta durdurmuştu. BİK’in kararını Evrensel Gazetesi Avukatı Devrim Avcı ve Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat Artı Gerçek’e değerlendirdi. BİK’in, kamu kurumlarından gelen özel reklam ilanlarına dahi müdahale ettiği bilgisini veren Avcı, bu durumun Basın İlan Kurumu’nun bir ‘husumetle’ hareket ettiğini düşünmelerine neden olduğunu belirtti. Yaptıkları tüm itirazlara BİK’in verdiği yanıtların “temelsiz” olduğunu söyleyen Polat da, “Verdiği yanıtlar aslında ilan hakkımızın gasbedilmesinin siyasi bir karar olduğunu gösteriyor” dedi. Polat, kararın seçime giderken alındığına dikkat çekerek, “Muhalefetin sesine yer veren basın etkisiz kılınmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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