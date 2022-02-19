BİK Genel Kurulu toplansın

Her sektör gibi basın sektörü de artan maliyetlerin baskısı altında. Ancak gazeteler için hayatî önem taşıyan resmî ilânların fiyatı artmıyor.

Bunun sebebi ise Basın İlân Kurumu’nun (BİK) yaklaşık bir yıldır Genel Kurulu’nu toplayamaması. Genel Kurul’un toplanamama sebebi ise 36 kişilik genel kurulun 12 üyesinin atanmamış olmasıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 üyenin atanmasıyla ilgili imzaladığı kararname 18 Şubat tarihli Resmî Gazete’de yayınlandı. Şimdi basın sektörü BİK Genel Kurulu’nun bir an önce toplanarak sıkıntılara bir ölçüde de olsa çözüm getirmesini bekliyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 7 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı’na bir çağrı yaparak hükümet temsilcilerinin bir an önce atanmasını ve Genel Kurul yapılmasını istemişti. VOA Türkçe’nin haberine göre, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, “Cumhurbaşkanı’nca hükümet kanadı temsilcileri atanamadığı için başta resmî ilân fiyatları olmak üzere birçok konuda sorunlar yaşanıyor. Resmî İlân Tarifesi güncellenmediği, mevzuatla ilgili yenilikler yapılmadığı için gazeteler ekonomik olarak etkilendi. Bu sorunların çözülmesi ve BİK Genel Kurulu’nun toplanması için Cumhurbaşkanlığı’na çağrı yaptık. Mevzuat düzenlemeleri, BİK Yönetim Kurulu’nun denetlenmesi dahil birçok konu askıdaydı” dedi.

Haber Merkezi

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