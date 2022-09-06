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7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

BİK’in çifte standardı

06 Eylül 2022, Salı 23:53
Çağdaş Gazeteciler Derneği 2022 Temmuz-Ağustos Medya İzleme Raporunu yayınladı.

Raporda, “Yaz ayları olmasına paralel TBMM ile mahkemelerin tatil arası verdiği ve toplumsal hayatın görece sakinleştiği geride bıraktığımız günlerde, ne yazık ki basına yönelik sistematik hale gelen baskılarda herhangi bir kesinti yaşanmadı. Baskılar, haberlere erişim engelleri getirilmesinde yoğunlaşırken, özellikle AKP iktidarına yönelik usulsüzlük ve yolsuzluk haberlerinin erişime engellenen haberler içindeki fazlalığı, söz konusu kararları daha da tartıştırdı” denildi.

Temmuz ve Ağustos aylarında Basın İlan Kurumunun (BİK) aldığı iki karar ile Anayasa Mahkemesinin (AYM) bir dava dosyasına ilişkin kararının basın özgürlüğünü doğrudan etkileyecek nitelikte olduğunu ifade edilen raporda, BİK’in aldığı ilk karar Basın Ahlak Esasları’nı 28 yıl sonra değiştirmekti… İktidar destekçisi basın organlarının Basın Ahlak Esasları’nı ihlal etmesinde herhangi bir sorun görmeyen BİK, aksi durumda, diğer ifadeyle sorgulayıcı ve eleştirel gazetecilik yapan basın organlarına adeta nefes aldırmadı, belli aralıklarda resmi ilan ve reklam yayınlamama cezası uyguladı. Halkın vergilerinin temel oluşturduğu resmi ilan ve reklamların yayınlanması karşılığında ödenen ücretler, iktidarın propagandasını yapan yayın organlarını ayakta tutmak için kullanılırken, Türkiye’de emekçilerin mücadeleleri ve haklarını savunmayı yayın politikası olarak belirleyen Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı, Ağustos ayı itibariyle BİK tarafından tamamen iptal edildi.

Ankara - Ahmet Terzi

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