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9 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

BİK’te keyfîlik dizboyu

09 Şubat 2022, Çarşamba 00:15
BASIN İLAN KURUMU GENEL KURULU BİR YILDIR TOPLANAMIYOR VE YÖNETİMİ DENETLENEMİYOR.

742 GÜNDÜR RESMİ İLAN HAKKIMIZ VERİLMİYOR

KANUNUN VERDİĞİ GÖREVLER

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: “Şubat-2021’den beri hükümet temsilcileri atanmadığı için Genel Kurul oluşturulamadı. Yönetim ve Denetçi Kurulları seçilemedi. Kanunun öngördüğü görevler yapılamıyor.”

YÖNETİM KURULU SONA ERDİ

“BİK Yönetim Kurulu, görev süresinin sona ermesine rağmen, yenisi oluşturulmadığı için, çalışmasını denetleyecek ve aklayacak Genel Kurul ve denetçileri olmaksızın iş başında kaldı.”

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BİK’te keyfîlik dizboyu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Basın İlân Kurumu’nun (BİK) bir yıldır toplanmayan genel kuruluna ilişkin, “Gazetelerin kapanmaması, meslektaşlarımızın işsiz kalmaması için Cumhurbaşkanlığı tarafından bir an önce hükümet kanadı temsilcilerinin atanması ve BİK Genel Kurulu’nun toplanmasının önündeki engelin kaldırılması için çağrı yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

TGC, BİK’in bir yıldır toplanmayan genel kurulunun toplanmasının sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı’na çağrı yaptı. TGC’nin açıklamasında, “BİK 1960 öncesinin ‘Besleme Basın’ olgusunu gidermek için basına ve basın mensuplarına teknoloji, maddî ve sosyal katkılarda bulunmak amacıyla 61 yıl önce kabul edilen 195 sayılı Kanun uyarınca kurulmuştur. Bu yasayla gazetelere karşı, ilân, kâğıt, mürekkep gibi ihtiyaçların baskı aracı yapılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. BİK’in kuruluşuyla resmî ilân ve resmî reklâmların gazete ve dergilere, görüş farkı aranmaksızın dağıtılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Gazetelere, basın sendikalarına kredi açmak, gazetecilere borç vermek, basın mensuplarından çalışamaz durumda olanlarla, ölen gazetecilerin ailelerine yardım etmek amaçları arasındadır.  Kurum basının her türlü makine, kâğıt mürekkep gibi gereksinimlerini temin etmekle de yükümlüdür” ifadeleri kullanıldı. 

ÇÖZÜMÜ ÂCİL OLAN SORUNLAR

TGC açıklamasında, Genel Kurul toplanmadığı için başlıca şu sorunlar ortaya çıkmıştır:

MEVZUAT DÜZENLEMELERİ: Basın sektörünün âcil çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin Genel Kurul’un yapabileceği mevzuat düzenlemeleri yerine getirilememiştir. TAHSİS BİLÂNÇOSU: Hükümete Resmi İlan Fiyat Tarifesi teklif edilememiş, ‘Tahsis Bilânçosu’ onaylanıp uygulamaya konulamamıştır. BİK’İN DENETLENMESİ: BİK Yönetim Kurulu, görev süresinin sona ermesine rağmen, yenisi oluşturulmadığı için çalışmasını aklayacak, denetleyecek genel kurul ve denetçileri olmaksızın iş başında kalmıştır. GAZETELERİN GİRDİLERİ: Genel Kurulun görev yapamadığı bir yıllık sürede, döviz kurları etkisiyle başta kâğıt temini olmak üzere gazetelerin girdilerinde, personel giderlerinde yüzde 100’ü aşan artışlar yaşamıştır. RESMÎ İLÂNLAR: BİK aracılığıyla ile dağıtılan resmî ilânlarda daralma devam etmektedir. Resmî İlân Fiyat tarifesinde; enflasyonla, sektörel girdilerdeki büyüme oranında artış yapılmamıştır. GAZETELERİN KAPANMASI: Zorluklarla ayakta durmaya çalışan yerel ve yaygın gazetelerimiz ağırlaşan ekonomik şartlarda kapanma riskiyle karşı karşıyadır. Gazetelerin kapanması basın sektöründe yüzde 30’u aşan işsizliğin daha da dramatik hale gelmesine yol açacaktır.

Ankara - anka

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