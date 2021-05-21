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21 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

BİK’te skandal

21 Mayıs 2021, Cuma
TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, BİK yöneticilerinden Mustafa Arslan’ın kendi gazetesinde yönetmeliğe aykırı bir şekilde KÇÖ ile eleman çalıştırarak menfaat sağladığını öne sürdü.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Basın İlan Kurumu Yönetiminden (BİK) Anadolu Gazete sahipleri temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Arslan’ın kendi gazetesinde yönetmeliğe aykırı olarak 2019 yılında Kısa çalışma ödeneği ile eleman çalıştırarak menfaat sağladığını   BİK Yönetiminin de bu hukuksuzluğa göz yumduğunu ileri sürdü. Karaca; ‘’BİK’te Devlet gücü ile yöneticinin usulsüzlüğüne göz yumulamaz’’ dedi. Yazılı açıklama yapan Karaca; BİK’te önceki bazı yöneticilerin çok sayıda usulsüz işlemlerinin ortaya çıktığını ve görevden alındıklarını hatırlatarak; 2019 yılı içerisinde BİK Yönetiminde Anadolu Gazete Sahiplerini temsil eden kurul üyesi Mustafa Arslan’ın Konya’da yayınlanan kendisine ait gazeteye 6 ay boyunca kısa çalışma ödeneği uygulattığı bu nedenle de devletten 300 bin lira civarında menfaat sağladığını öne sürdü.

Başka gazeteler de var

TGF Genel Başkanı Karaca, Mustafa Arslan’ın Konya ve İstanbul’da başka bazı gazetelerde de kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdığının tesbit edildiğini, bu suçlara da göz yumduğunu öne sürerek şöyle devam etti: “Mustafa Arslan Yönetmenliğe aykırı devletten destek almanın yanında yılda 40-50 Bin lira civarında oturum ücreti alarak Anadolu Basınını temsil etmek ve çözüm üretmek yerine haksız ve hukuksuzluk yaparak menfaat sağlayarak önemli bir suçu işlemiştir. (…) Genel Müdür Rıdvan Duran olaya el koyarak yönetmeliğin şartlarını uygulamalı Yenigün Gazetesinin haksız kazançları geriye alınmalı, gazete yeni   yayın sayılmalı, 2019 yılı son ayları ile 2020 yılı ilk dört ayında yönetmenliğe aykırı diğer kısa çalışmadan yararlanan gazetelerinde tespit edilerek gereğinin yapılmasını beklemekteyiz. Bu skandal uygulamanın sonuna kadar takipçisi olacağız.” 

İstanbul – Yeni Asya

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