Bilgi kirliliğine dikkat!

Uzmanlar, koronavirüsle ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğinin özellikle salgın dönemlerinde tehlikeli olabileceğini söylüyor.

Yeni koronavirüs bütün dünyada insanlara bulaşmaya devam ederken, koronavirüs hakkındaki haberler ve sosyal medya paylaşımları da internette yayılıyor. Ne yazık ki bu amansız bilgi sağanağı gerçeği kurgudan ayırmayı zorlaştırıyor. Independentturkish’deki habere göre özellikle çok sayıda ölüme sebep olan salgın sürecinde söylenti ve yanlış bilgilendirme tehlikeli olabilir.

Yüz maskeleri virüse karşı koruyabilir mi?

Klâsik cerrahi maskeler viral partikülleri önlemek için tasarlanmadığından sizi SARS-CoV-2 virüsüne karşı koruyamaz. Ancak cerrahi maskeler, ağızdan çıkabilecek solunum damlacıklarını engelleyerek enfekte olmuş insanların virüsü daha fazla yaymasının önlenmesine yardımcı olabilir.

Koronaya yakalanmak gribe yakalanmaktan daha zor değil

Her zaman bu şekilde olmak zorunda değil. Virüsün ne kadar kolay yayıldığını tahmin etmek için, bilim insanları temel üreme katsayısını (R0 sayısı) hesaplıyor. R0 sayısı bir hastanın ortalama kaç kişiye virüsü bulaştırdığını gösteriyor. SARS-CoV-2’nin tahmin edilen R0 sayısı ortalama 2,2’yken, gripte bu sayı 1,3. Daha da önemlisi COVID-19 hastalığını engelleyebilecek herhangi bir aşı mevcut değilken, dönemsel grip aşılarının formülasyonu her ne kadar virüsün türleriyle mükemmel biçimde eşleşmese de hastalıktan koruyabiliyor.

Laboratuvarda mı üretildi?

Virüs nezlenin mutasyona uğramış bir versiyonu bilgisi de doğru değil. Koronavirüs pek çok farklı hastalığı ihtiva eden geniş bir virüs ailesi. SARS-CoV-2 diğer koronavirüslerle benzerlikler taşıyor, bunlardan 4’ü nezleye sebep olabilir. 5 virüsün hepsinin yüzeylerinde çıkıntılar var ve konak hücreleri enfekte etmek için sivri uçlu proteinleri kullanıyor. SARS-CoV-2 genetik malzemesinin yüzde 90’ını yarasalara bulaşan koronavirüslerle paylaşıyor. Öte yandan virüsün insanlar tarafından üretildiğine dair herhangi bir delil mevcut değil. SARS-CoV-2 yakın zamanda salgına sebep olan SARS-CoV ve MERS-CoV isimli diğer iki koronavirüse çok benziyor ve bu üç virüs de yarasalardan kaynaklanmış görünüyor. Kısaca, SARS-CoV-2’nin özellikleri hayvanlardan insanlara bulaşan, tabiî olarak oluşan koronavirüslere dair bildiklerimizle örtüşüyor.