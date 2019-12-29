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Bilginin hamalı değil, Bilge olmalı

29 Aralık 2019, Pazar 01:42
Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Bilginin hamalı olmak yerine bilge olmayı sağlamalıyız. Bilgi sorun çözebiliyorsa, bilgeliğe dönüşmüş olur” dedi.

HABER: Süreyya Nur İşler
sureyyanurisler@yeniasya.com.tr

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve Eğitim Araştırmaları Topluluğu ile Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın ortaklaşa programladığı “Modern Sekülerizm ve Değer Algısı” konusunda Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz konferans verdi. MKÜ Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta Profesör Yılmaz, Sekülerizm kavramına değinerek, “Teknoloji vazgeçilmezimiz olduğu kadar kültürel mirasımızı, medeniyet unsurlarımızı zenginleştirmek için okuma kültürümüzü yaygınlaştırmak, vazgeçilmezimiz olmalı. İnsan eğitim sayesinde doğuştan getirdiği güçleri, donanımı çevresiyle anlamlı bir değere dönüştürme becerisi sağlayabilir. Ancak, eğitimli insanlar bireysel ve toplumsal faydayı yakalama şansını yakalayabilir. Eğitim bireye hem akademik başarı, beceri kazandırmalı hem de ahlâkî ve insanî başarı sağlamalıdır. Biz buna evrensel anlamda insan olma başarısı diyoruz” dedi.

Yüzyılın icatlarını kaçırmayalım 

Yılmaz, “Eğitim felsefesinin hem yerel ölçekte, hem de uluslar arası ölçekte genel amaçları; dört iyilik diye nitelenen iyi insan, iyi vatandaş, iyi üretici ve iyi tüketici yetiştirme şeklinde özetlenebilir. Bu sonuçlar aslında entelektüel birikimi sağlama çabasıdır. Bu çaba esasen bir mükemmeliyet yolculuğudur. Bilginin hamalı olmak yerine bilge olmayı sağlamalıyız. Bilgi sorun çözebiliyorsa, bilgeliğe dönüşmüş olur. Okullarımız, formel bilgiyle kurumlara profesyonel yetiştiren birimlerdir. İyi bir doktor, mühendis, öğretmen, hukukçu vesaire olmak yetmez, aynı zamanda bunlara ahlâkî sıfatlar da eklenmelidir. Tek başına eğitim başarısı sosyal hayatta her şeyi çözemiyor. Eğitim sürecinin sağladığı bilim, teknoloji, sanat vesaire çıktılar hayatı konforlu kılabilir, ama sosyal hayatın en gerekli unsuru olan huzuru sağlamayabilir. Çocuklarımıza depar atı olmayı değil, insanî değer atfetmeyi sağlamalıyız. Her şeyden önce çocuklarımıza değerli olduğunu hissettirmeliyiz. Unutmayalım ki, adam yerine koyamadığımız çocuktan adamlık bekleyemeyiz. Onların 5N 1K gerçekliğince hayatı sorgulamasına, gerekirse ezberleri bozup, eski köye yeni icatlar çıkarmasına fırsat verelim ki, yüzyılın icatlarını kaçırmamış olalım” dedi.

Genç ve nüfus büyük avantaj

Yılmaz, şöyle konuştu: “Avrupa ülkelerine göre genç ve dinamik nüfusta ilk sıradayız. Bu durum ülkemiz için büyük bir avantajdır. Bu gençlikle, bir yandan modern dönemin yapay zekâ, yazılım, kodlama, robotik eğitimlerine yeni ufuklar oluştururken, diğer yandan bizi biz yapan insanî ve kültürel değerlerimizi ıskalamamalıyız. Yaşadığımız coğrafya bir İslâm coğrafyasıdır. Doğu-Batı sentezinde bu coğrafyada kimliğimize, değerlerimize uygun yaşamanın yolları aranmalıdır. Diğer türlü bu coğrafyada gözyaşı, keder, elem, acı dinmeyecek. Viranelik bu coğrafyanın makûs talihi olmamalıdır. İnsanı değerli kılmak, onun profilini yükseltmek sadece günümüzün konusu değildir. 10 yüzyıl öncesinde Türk İslâm Bilginlerinden El Farabi kusursuz kişiyi, Yusuf Has Hacib ferasetli kişiyi, Kaşgarlı Mahmut cesur kişiyi, Hoca Ahmet Yesevi ise kâmil kişiyi sıfatlarıyla tanımlamıştır. Unutulmamalıdır ki, medeniyetler aileyi koruyarak, eğitimini ve öğretmenini önemseyerek, toplumdaki mümtaz şahsiyetlerinin saygınlığını koruyarak ayakta kalabilmiştir. Bunlar muhkem bir kalenin burçları gibidir. Biri eksik olsa, diğerleri de bundan etkilenir.”

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