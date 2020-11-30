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30 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bilim Kurulu: Kabine sorumlu

30 Kasım 2020, Pazartesi
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerine sitem ettiğini, virüsle mücadele sürecinden kabinenin sorumlu olduklarını söyledi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadelerine sitem ettiğini yazdı. Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın “Tedbirlerden birinci derecede sorumlu olduklarını” söylediği Bilim Kurulu üyelerinin sitemini kaleme aldı. Sarıkaya’nın yazısının bir kısmı şöyle: “Son iki gündür Bilim Kurulu’ndan mesaj, WhatsApp veya telefon yoluyla kiminle yazışıp konuşsam hepsinin sitemi de aynıydı: “Birinci derece sorumlusu değiliz, tavsiye eden, önereniyiz; sorumluluk idarenin, kabinenindir…” Bu arada Bilim Kurulu’nda bulundukları için tek kuruş maaş almadıklarını da kayda geçirdiler. Dünyanın her ülkesinde Bilim Kurullarının tek kuruş para almadan çalıştığını da vurguladılar. Dolayısıyla son günlerde yazılıp çizilenler biraz üzmüş... Hatta uzun süredir Bilim Kurulu’na katılmayan üyelerin yakınmalarının temeli de buna dayanıyormuş.”

Korona vefatlarında sayı kargaşası sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü, dün İstanbul’da 173 kişinin daha ‘bulaşıcı hastalık’ sebebiyle vefat ettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise dün bütün Türkiye’de Koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 182 olarak açıklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Koronavirüs ölüm sayılarının eksik olması sebebiyle bundan sonra İBB’ye kayıtlı ‘bulaşıcı hastalıktan ölüm’ sayılarını açıklayacağını duyurması üzerine Mezarlıklar Müdürlüğü 7 gündür verilerini paylaşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada ölüm belgesinde esas olanın “ölüm sebebi” kısmı olduğuna vurgu yapmıştı.

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