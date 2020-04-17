Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri dinlenmiyor

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin, bilim kurullarının kendilerine yapmış olduğu tavsiyelere çok fazla itibar etmediğini söyleyen Dervişoğlu, şöyle konuştu: “Kapsamlı karantinanın ekonomide bir olumsuzluğa vesile olabileceğini ifade ediyorlar. Türkiye, bundan önceki dönemlerde 19-20 günlük çok tatil yaşadı. 10-20-25 günlük karantina uygulamalarının ekonomiye çok ciddî zararlar vereceği kanaatinde değilim. Sürekli ‘ekonominin kırılganlıktan uzak ve güçlü olduğunu’ ifade eden hükümet yetkililerinin ekonomik sıkıntıları bahane ederek sağlığımızla ilgili temel bir kararı almaktan uzak davranmalarını da doğrusu isterseniz yerinde bulmam.” AA

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